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Reuters: группировка ИГ взяла на себя ответственность за взрыв в мечети в Кабуле

Международная панорама
15 июня, 23:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Жертвами взрыва и последовавшей за ним стрельбы стали шесть человек, еще 10 получили ранения

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за взрыв, который прогремел в четверг в одной из шиитских мечетей на юго-западе Кабула, столицы Афганистана. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным афганского телеканала TOLO News, жертвами взрыва и последовавшей за ним стрельбы стали шесть человек, еще 10 получили ранения.

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