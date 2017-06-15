Reuters: группировка ИГ взяла на себя ответственность за взрыв в мечети в Кабуле

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за взрыв, который прогремел в четверг в одной из шиитских мечетей на юго-западе Кабула, столицы Афганистана. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным афганского телеканала TOLO News, жертвами взрыва и последовавшей за ним стрельбы стали шесть человек, еще 10 получили ранения.