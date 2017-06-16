Отец освобожденного властями КНДР американца раскритиковал Обаму и поблагодарил Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Прежняя администрация Барака Обамы в отличие от президента США Дональда Трампа не сделала все от нее зависящее, чтобы добиться от Пхеньяна своевременного освобождения американского студента Отто Фредерика Вомбиера. С таким обвинением выступил в четверг на пресс-конференции в городе Цинциннати (штат Огайо) отец американца, прибывшего на родину после тюремного заключения в КНДР.

Фрэд Вомбиер рассказал, что администрация Обамы рекомендовала ему с семьей не форсировать события, "ложно уверяя, что Северная Корея поступит с Отто по справедливости и отпустит его". Это "не принесло никакого результата", поэтому Вомбиер-старший и его жена Синди в этом году решили, что "время для дальнейшего терпения по стратегическим соображениям истекло".

Супруги дали серию интервью американским СМИ и добились встречи в Вашингтоне со спецпредставителем США по КНДР Джозефом Юном. По данным телекомпании CNN, Юн в мае в Норвегии обсудил тему с представителями КНДР, после чего Пхеньян разрешил дипломатам Швеции посетить студента и еще трех американцев, задержанных в республике. 6 июня постоянный представитель КНДР при ООН сообщил Юну, что Вомбиер впал в кому, через шесть дней его освободили.

США и КНДР не имеют дипломатических отношений. Интересы Вашингтона в Пхеньяне представляет посольство Швеции.

На вопрос высказать свое мнение о роли администрации Трампа в судьбе сына Фрэд Вомбиер заявил о "благодарности за возвращение Отто домой". "Я полагаю, что результат говорит сам за себя", - сказал он по поводу неспешности администрации Обамы. Промедление сыграло роковую роль: у студента, как объявили в четверг американские врачи, тяжелое поражение всех отделов головного мозга и практически необратимый процесс отмирания его тканей.

Американский студент прибыл в КНДР 25 декабря 2015 года из Пекина в составе туристической группы, а ночью 1 января 2016 года он пробрался в служебное помещение предназначенной для иностранных туристов гостиницы и сорвал со стены вывешенный там политический плакат. Вомбиер был приговорен Верховным судом КНДР к 15 годам тюремного заключения с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии. Его обвинили в попытке "подорвать единство корейского народа".