Cотрудник израильской полиции скончалась от ран, полученных в нападении в Иерусалиме

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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июня. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Сотрудник пограничной полиции Израиля, получившая ножевые ранения в ходе атаки палестинцев в Старом городе Иерусалима, скончалась в больнице. Об этом сообщил официальный представитель полиции Израиля Микки Розенфельд. "Сотрудник пограничной полиции скончалась в госпитале от ранений, которые ей нанес в ходе атаки у Дамасских ворот арабский террорист", - написал Розенфельд в Twitter. Он добавил, что погибшей сотруднице было 23 года.
Ранее в пятницу трое вооруженных холодным и огнестрельным оружием палестинцев напали на патруль израильской пограничной полиции в Старом городе Иерусалима. "Трое террористов были застрелены полицейскими", - сообщила пресс-служба полиции.
Нынешняя волна насилия в зоне палестино-израильского противостояния началась в сентябре 2015 года. С тех пор в результате нескольких сотен нападений с использованием холодного и огнестрельного оружия, взрывчатки, а также автомобилей в качестве таранов погибли 43 израильтянина и трое иностранцев, более 500 человек получили ранения.