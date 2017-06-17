Минобороны Армении: за два дня карабахские силы потеряли четырех солдат

БАКУ, ЕРЕВАН, 17 июня. /Корр. ТАСС Севиндж Абдуллаева, Тигран Лилоян/. Армия обороны Нагорного Карабаха за два дня потеряла четырех военнослужащих. Они получили смертельные огнестрельные ранения в результате выстрелов с азербайджанской стороны, сообщили в субботу корреспонденту ТАСС в министерстве обороны Армении.

"Сегодня утром, около 09:40 (по местному времени, 08:40 мск), на северном направлении линии соприкосновения азербайджанская сторона предприняла очередную провокацию, в результате которой получил смертельное ранение военнослужащий Армии обороны Нагорного Карабаха Нарек Гаспарян, 1997 года рождения", - отметили в Минобороны.

16 июня, около 18:55 (по местному времени, 17:55 мск), "азербайджанская сторона нарушила режим перемирия, открыв из гранатомета огонь по оборонительным позициям Армии обороны Нагорного Карабаха", - отметили в минобороны. В результате получили смертельные ранения военнослужащие Араик Матинян, Виген Петросян и Вартан Саркисян", - всем троим по 20 лет.

Позиция Азербайджана

16 июня минобороны Азербайджана сообщило о гибели военнослужащего ВС страны Султана Шахвеледова.

В субботу оборонное ведомство заявило о росте напряженности в зоне конфликта. "Противник продолжает обстреливать из крупнокалиберного оружия и артиллерийских установок позиции ВС и населенные пункты Азербайджана, расположенные в прифронтовой полосе", - утверждается в распространенном заявлении оборонного ведомства. По его данным, "при пресечении очередной провокации вооруженных подразделений Армении 15 июня азербайджанская армия понесла потери". При этом сообщается, что в результате ответных действий "15 и 16 июня были уничтожены шесть военнослужащих" ВС Армении, есть раненые.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе

В ночь на 2 апреля прошлого года в Нагорном Карабахе на линии соприкосновения конфликтующих сторон резко обострилась обстановка: начались ожесточенные вооруженные столкновения, после чего стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. 5 апреля при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении военных операций на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск. С тех пор стороны сообщают о периодических кратковременных перестрелках в этом районе.

В трехстороннем заявлении, принятом 20 июня 2016 года по итогам встречи президентов России, Армении и Азербайджана в Санкт-Петербурге, стороны подтвердили приверженность нормализации обстановки.