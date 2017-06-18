Посольство Великобритании: визит лидера Приднестровья в Лондон носил частный характер

КИШИНЕВ, 18 июня. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Визит президента непризнанного Приднестровья Вадима Красносельского в Великобританию носил частный характер. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье сообщении посольства Соединенного Королевства в Кишиневе, распространенном в связи с запросом молдавских властей.

"Визит нескольких политических представителей из Приднестровья в Лондон был не официальным, как ошибочно сообщалось, а частным", - подчеркивается в документе. В нем также сказано, что приднестровские руководители встречались с заместителем главы департамента по делам Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании Николой Поллитт.

"Мы по-прежнему поддерживаем всеобъемлющее мирное урегулирование приднестровского конфликта, основанное на суверенитете и территориальной целостности Республики Молдова со специальным статусом для Приднестровья. Госпожа Поллитт еще раз подтвердила эту позицию", - подчеркнуто в сообщении.

Кишинев потребовал объяснений

Накануне председатель парламента Молдавии Андриан Канду выразил недоумение поездкой Красносельского в Лондон. "Мы должны знать, была ли это официальная встреча в МИД Великобритании, или это был частный визит и встречи с гражданским обществом", - сказал спикер. Он добавил, что проверить по официальным каналам эту информацию поручено Министерству иностранных дел Молдавии.

"Если подтвердится, нужно принять все меры и узнать, почему происходит такое грубое нарушение международного права в условиях, когда Великобритания признает территориальную целостность Молдавии. Тогда будет соответствующая реакция", - добавил Канду.

Приднестровье жалуется на блокаду

Ранее в Приднестровье было опубликовано выступление президента Вадима Красносельского в дискуссионном клубе "Оксфордский союз" в Великобритании. В нем он обвинил Молдавию "в реализации стратегии полномасштабного давления на Приднестровье" и "игнорировании переговорного процесса в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС)". Красносельский считает, что Кишинев не выполняет соглашения, подписанные за 25 лет переговоров с участием международных гарантов и посредников, включая ОБСЕ.

По мнению главы Приднестровья, это давление осуществляется "с молчаливого согласия ряда участников переговорного процесса, включая австрийское председательство в ОБСЕ, которое на протяжении полугода отказывает в созыве переговоров в формате "пять плюс два". В качестве примера он также привел начавшуюся установку молдавско-украинских таможенно-пограничных постов на приднестровском участке границы, которая, по его словам, реализуется при прямой поддержке ЕС.

Лидер Тирасполя выразил опасения, что "определенные внешние силы руками Молдавии и Украины намеренно создают условия для дестабилизации ситуации в регионе и постепенной "разморозки" конфликта".