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Иран нанес ракетный удар по базам боевиков на востоке Сирии

Международная панорама
18 июня, 22:01 дата обновления: 18 июня, 23:04 UTC+3

Боевики были причастны к теракту в Тегеране 7 июня

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© AP Photo/ISNA, Amin Khosroshahi

ТЕГЕРАН, 18 июня. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Корпус "стражей исламской революции" (КСИР, элитная составляющая ВС Ирана) нанес ракетный удар по скоплениям террористов в районе сирийского города Дейр-эз-Зор. Об этом сообщается в распространенном агентством Tasnim заявлении командования КСИР.

"В ответ на преступления террористов, совершенные 17 хордада (дата по иранскому календарю, соответствующая 7 июня) в Тегеране, КСИР нанес ракетный удар по скоплениям террористов, их командным пунктам и пунктам обеспечения в районе Дейр-эз-Зора на востоке Сирии. Были применены ракеты класса "земля - земля" средней дальности. Они были запущены с баз КСИР в провинциях Керманшах и Курдистан", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что "в результате этого сокрушительного ракетного удара уничтожено большое число террористов, а также значительное количество их вооружений".

Командование КСИР напоминает свое обещание о том, что "кровь жертв терактов в Тегеране не останется без возмездия". "Эта революционная мера (ракетный удар) несет ясное послание: Корпус "стражей" предупреждает террористов и их региональных и внерегиональных покровителей о том, что в случае повторения отвратительных дьявольских акций против иранской нации их исполнители и вдохновители будут отправлены в ад", - подчеркивает в заявлении командование КСИР.

7 июня две группы террористов совершили нападения на иранский парламент в Тегеране и на мавзолей имама Хомейни близ иранской столицы. Жертвами этих терактов стали 18 человек, около 50 получили ранения.

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