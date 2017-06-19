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Законопроект Рады о реинтеграции Донбасса предусматривает наделение его особым статусом

Международная панорама
19 июня, 12:17 дата обновления: 19 июня, 12:27 UTC+3

Документ закладывает стратегию возобновления суверенитета над ДНР и ЛНР, заявила представитель Порошенко в парламенте

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Представитель президента Украины в Раде Ирина Луценко

Представитель президента Украины в Раде Ирина Луценко

© Максим Никитин/ТАСС

КИЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Законопроект о реинтеграции Донбасса, который готовят депутаты Верховной рады, будет предусматривать наделение провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) особым правовым статусом.

Об этом на заседании согласительного совета парламента сообщила представитель президента Украины в Раде Ирина Луценко.

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По ее словам, "закон о реинтеграции Донбасса направлен на усилении способности защиты и обороны государства в зоне АТО (силовой операции - прим. ТАСС)". "Мы говорим о правовом статусе военных действий, о признании правого статуса отдельных неподконтрольных территорий Донбасса", - сказала она.

Луценко пояснила, что документ позволит улучшить социально-экономическую обстановку в регионе: выдачу свидетельств о рождении, нотариальных справок и так далее. "Мы закладываем стратегию возобновления суверенитета над ДНР и ЛНР, - продолжила она. - Также будет гармонизация изменений с текущей ситуации в стране в соответствии с минскими соглашениями и повторное подтверждение того, что Украина будет готова решать и выступает за политическое и дипломатическое урегулирование ситуации".

14 июня президент Украины Петр Порошенко сообщил, что дал поручение разработать законопроект по реинтеграции Донбасса. По его словам, он охватывает целый ряд мероприятий и шагов, которые надо будет осуществить для обеспечения реинтеграции региона и для определения его правового режима. При этом президент подчеркнул, что "законопроект базируется на условиях, закрепленных в Минских договоренностях".

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские договоренности, начало которым было положено в сентябре 2014 года. Они предполагают не только прекращение огня, отвод вооружения, но и ряд мер по реинтеграции региона в состав страны, включая амнистию, возобновление экономических связей, проведение конституционной реформы, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор ничего из этого плана не выполнено из-за отказа Киева реализовывать политическую часть договоренностей.

Ранее в интервью украинским СМИ Турчинов заявлял о том, что Украине необходимо завершить силовую операцию в Донбассе и "перейти к новому формату защиты страны". Для этого, по его словам, следует на законодательном уровне определить основы государственной политики по реинтеграции неподконтрольных территорий. Между тем Порошенко считает, что в данное время прекратить силовую операцию на востоке страны невозможно.

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