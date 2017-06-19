Посольство ФРГ в РФ 20 июня откроет книгу соболезнований в связи со смертью Гельмута Коля

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Посольство ФРГ в Москве 20 июня откроет книгу соболезнований в связи с кончиной бывшего канцлера Германии Гельмута Коля.

Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе германского посольства.

"Книга соболезнований в связи с кончиной Гельмута Коля будет открыта 20 и 21 июня с 10 до 15 часов в посольстве ФРГ в Москве", - сказали в пресс-службе дипломатического представительства.

"Канцлер германского единства" Гельмут Коль, возглавлявший правительство Германии рекордные 16 лет (1982-1998 гг.), скончался 16 июня в возрасте 87 лет. Бывший канцлер ФРГ, сыгравший одну из ключевых ролей в процессе объединения Германии, умер в своем доме в городе Людвигсхафен-ам-Райн (федеральная земля Рейнланд-Пфальц).