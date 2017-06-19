СМИ: виновник наезда на Елисейских полях был в списке потенциально опасных исламистов

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ПАРИЖ, 19 июня. /ТАСС/. Преступник, совершивший наезд на полицейский автобус на Елисейских полях, фигурировал в списке потенциально опасных исламистов. Об этом сообщает BFMTV.
По информации телеканала, преступнику 33 года, в его машине был найден автомат Калашникова. Представитель МВД Франции сообщил журналистам, что виновник происшествия нейтрализован и лежит без движения около машины, на которой совершил наезд.
Наезд на полицейский автобус произошел в центре Парижа около 15:40 (16:40 мск). Инцидент произошел в 250 метрах от Елисейского дворца. Этот участок Елисейских полей считается одним из самых охраняемых. По данным полиции, никто из сотрудников полиции и прохожих не пострадал.
По информации BFMTV, в машине преступника найден баллон с газом.
Правоохранительные органы усматривают в его действиях признаки теракта.
Это уже второе нападение на стражей порядка на Елисейских полях, совершенное вооруженными преступниками за последние два месяца. В конце апреля 39-летний француз Шерфи открыл огонь по стражам правопорядка из автоматического оружия. Один полицейский был убит, двое получили ранения. Также пострадала туристка из Германии.