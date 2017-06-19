Комитет начштабов США: канал связи с РФ по деконфликтации над Сирией продолжает работать

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Канал связи между военными США и России для снижения конфликтного потенциала в небе над Сирией "продолжает действовать". Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд заявил об этом, выступая в понедельник в Национальном клубе печати США.

"По состоянию на сегодняшнее утро канал работал, - сказал он. - За последние несколько часов у нас были контакты".

Представители возглавляемой США коалиции ранее подтвердили, что 18 июня F/A-18E ВВС США сбил сирийский истребитель-бомбардировщик Су-22, который, по утверждению штаба, сбросил бомбы рядом с бойцами арабо-курдских формирований к югу от города Табка (40 км от Ракки). Командование ВС САР в распространенном заявлении подчеркнуло, что сирийский истребитель участвовал в операции против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), и расценило атаку США как "откровенно агрессивную акцию".

После того как самолетом ВВС США был сбит сирийский истребитель-бомбардировщик Су-22, в российском оборонном ведомстве заявили, что самолеты и беспилотники коалиции западнее Евфрата в Сирии будут браться на сопровождение средствами ПВО России. Кроме того, в Минобороны сообщили, что с 19 июня Россия прекращает взаимодействие с американской стороной в рамках меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.

"Произошел инцидент, с ним надо разобраться; у нас есть для этого канал. Думаю, в ближайшие часы мы должны будем приложить определенные военные и дипломатические усилия для восстановления (режима) деконфликтации. Он отвечает интересам обеих сторон, поскольку позволяет бороться против общего врага", - сказал Данфорд. Вместе с тем генерал отметил, что пока не связывался с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым.

На вопрос о том, уверен ли он, что американские самолеты не будут сбивать над Сирией, Данфорд ответил: "Я уверен, что мы продолжаем поддерживать контакт между нашим оперативным центром и оперативным центром Российской Федерации. И я также уверен, что наши силы в состоянии сами за себя постоять".