Клинцевич считает решения МО РФ после инцидента с истребителем в Сирии предупреждением

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Минобороны (МО) РФ сделало очень серьезное предупреждение США, заявив о дальнейшем сопровождении самолетов и беспилотников коалиции западнее Евфрата в Сирии средствами ПВО России и прекращении взаимодействия с американской стороной в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе Сирии. Такое мнение высказал ТАСС первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Американцы проверяют, насколько мы терпеливы. Заявление наших военных очень правильное и жесткое. Это очень серьезное предупреждение", - подчеркнул он.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что самолеты и беспилотники коалиции западнее Евфрата в Сирии будут браться на сопровождение средствами ПВО России после сбитого сирийского истребителя-бомбардировщика Су-22 самолетом ВВС США. Кроме того, в Минобороны сообщили, что с 19 июня Россия прекращает взаимодействие с американской стороной в рамках меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии. Такие шаги последовали в ответ на решение коалиции сбить сирийский военный самолет в районе Ракки.

По мнению сенатора, США недооценивают возможности российских военных и поэтому ведут себя в Сирии провокационным образом. "Сейчас наши военные сделали очень правильную вещь: будут цели, мы их возьмем под контроль. Никто же не сказал, что мы их будем сбивать", - добавил он. При этом Клинцевич не исключил, что, если со стороны объектов коалиции на "определенной линии будет исходить угроза, эта угроза может быть пресечена".