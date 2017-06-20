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Столтенберг назвал батальоны НАТО на Востоке сильнейшей мерой со времен холодной войны

Международная панорама
20 июня, 15:04 UTC+3 ВИЛЬНЮС ВИЛЬНЮС 20, июня. /ТАСС

Благодаря формированию батальонов альянс, по словам генсека, добился большей мобильности, упрочил возможности взаимодействия национальных сил стран-членов с международными подразделениями НАТО

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ВИЛЬНЮС, 20 июня. /ТАСС/. Размещение на восточном фланге Североатлантического альянса сил НАТО передового базирования стало самой значительной военной мерой блока со времен холодной войны. Такую оценку дал 20 июня развернутым в странах Балтии и Польше четырем международным боевым группам батальонного уровня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, находящийся с визитом в Литве.

"Наши четыре боевые группы являются сильнейшей оборонительной мерой НАТО со времени окончания холодной войны", - заявил он журналистам.

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Благодаря их формированию альянс, по словам Столтенберга, добился большей мобильности, упрочил возможности взаимодействия национальных сил стран-членов, в том числе Литвы, с международными подразделениями НАТО. "Только совместными действиями мы увеличим скорость реагирования на возможные угрозы", - отметил он.

Ранее во вторник генсек подчеркнул, что размещение у восточных границ блока батальонов НАТО "является важным и необходимым средством сдерживания".

По решению июльского саммита Североатлантического альянса, прошедшего в Варшаве в 2016 году, для "укрепления восточного фланга НАТО" в Литве, Латвии, Эстонии и Польше размещается по боевой группе альянса батальонного уровня, которые комплектуются из подразделений стран-членов. В Литве в составе подразделения по 2018 год будут нести службу около 1,2 тыс. солдат и офицеров Бельгии, Германии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Франции и Хорватии.

Инфографика Расширение НАТО на Восток

Расширение НАТО на Восток

Этапы расширения НАТО.

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