Столтенберг назвал батальоны НАТО на Востоке сильнейшей мерой со времен холодной войны

"ФГК" увеличила погрузку удобрений в мае 2017 года на 29%Транспорт 20 июня, 16:09
Организаторы: Инфантино остался очень доволен сочинским стадионом "Фишт"Спорт 20 июня, 16:08
Президент Бразилии надеется на встречу в финале ЧМ2018 российской и бразильской сборныхСпорт 20 июня, 16:08
Московское "Динамо" подписало контракт с футболистом СоуСпорт 20 июня, 15:58
Организаторы: поле сочинского стадиона "Фишт" полностью готово к следующему матчуСпорт 20 июня, 15:50
Липецкая кондитерская фабрика Roshen полностью прекратила свою деятельностьЭкономика и бизнес 20 июня, 15:44
Замминистра транспорта Олерский вошел в совет директоров ПАО "Совкомфлот"Транспорт 20 июня, 15:41
Санкт-Петербург утвердил официальный рецепт кофе "по-петербургски"Общество 20 июня, 15:37
Источник: главврач ЦРБ в Мурманской области решил уволиться после жалобы пациентки ПутинуОбщество 20 июня, 15:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВИЛЬНЮС, 20 июня. /ТАСС/. Размещение на восточном фланге Североатлантического альянса сил НАТО передового базирования стало самой значительной военной мерой блока со времен холодной войны. Такую оценку дал 20 июня развернутым в странах Балтии и Польше четырем международным боевым группам батальонного уровня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, находящийся с визитом в Литве.
"Наши четыре боевые группы являются сильнейшей оборонительной мерой НАТО со времени окончания холодной войны", - заявил он журналистам.
Благодаря их формированию альянс, по словам Столтенберга, добился большей мобильности, упрочил возможности взаимодействия национальных сил стран-членов, в том числе Литвы, с международными подразделениями НАТО. "Только совместными действиями мы увеличим скорость реагирования на возможные угрозы", - отметил он.
Ранее во вторник генсек подчеркнул, что размещение у восточных границ блока батальонов НАТО "является важным и необходимым средством сдерживания".
По решению июльского саммита Североатлантического альянса, прошедшего в Варшаве в 2016 году, для "укрепления восточного фланга НАТО" в Литве, Латвии, Эстонии и Польше размещается по боевой группе альянса батальонного уровня, которые комплектуются из подразделений стран-членов. В Литве в составе подразделения по 2018 год будут нести службу около 1,2 тыс. солдат и офицеров Бельгии, Германии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Франции и Хорватии.
Этапы расширения НАТО.