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CBS: показатель недовольства Трампом достиг рекордной отметки на фоне расследования

Международная панорама
20 июня, 18:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Действиями Дональда Трампа недовольны 57% американцев, это самый низкий показатель с тех пор, как он стал президентом США

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Показатель недовольства американцев действиями президента страны Дональда Трампа достиг рекордной отметки на фоне негативного восприятия его поведения в связи с расследованием о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США. Об этом говорится в опросе, итоги которого были опубликованы во вторник на сайте телеканала CBS.

По данным опроса, поведением президента США во время расследования недовольны 63% американцев. Экономическую политику Трампа не одобряет 51% респондентов. Действия президента в отношении борьбы с терроризмом негативно оценивают 50% опрошенных. Общий рейтинг недовольства Дональдом Трампом составляет 57%. Это самый низкий показатель с тех пор, как он стал президентом США.

Данные показатели демократов Барака Обамы и Билла Клинтона, предшественников Трампа, никогда не опускались ниже 38% и 37% соответственно. Уровень поддержки президента Джорджа Буша-младшего однажды упал до 25%. Специалисты подчеркнули, что Трамп - единственный президент США, негативный рейтинг, отражающий недовольство населения его деятельностью, поднялся до почти 60% за первые 4,5 месяца нахождения у власти. У Клинтона данный показатель в этот же промежуток времени составлял 50%. Рейтинг недовольства Обамой никогда не поднимался до 60%, однако Буш-младший достиг этого показателя в 2006 году.

ФБР США проводит расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российского правительства повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов. Параллельно разбирательства на эту тему ведут спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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