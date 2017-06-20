Пресс-секретарь Белого дома не в курсе "плана Тиллерсона" по нормализации отношений с РФ

ВАШИНГТОН, 20 июня. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер ничего не знает о "плане Тиллерсона" по нормализации отношений с Россией.

"Мне о таком "плане Тиллерсона" ничего не известно", - сказал он во вторник корреспонденту ТАСС после окончания регулярного брифинга для журналистов.

О том, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон разработал программу, в которой изложено три основных направления налаживания конструктивных рабочих отношений с РФ, сообщил американский ресурс BuzzFeed со ссылкой на информацию источников в Госдепартаменте. Ранее BuzzFeed также публиковал неподтвержденные материалы о якобы имеющихся связях Дональда Трампа с Россией. По данным BuzzFeed, в первом пункте плана акцент сделан на том, чтобы доказывать Москве контрпродуктивность для обеих сторон ряда шагов, которые Вашингтон приписывает РФ, во втором речь идет о налаживании взаимодействия с РФ по направлениям, отвечающим стратегическим интересам США. Третий касается сохранения отношений "стратегической стабильности" с Россией.