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Лидеры Канады и Британии договорились продолжить борьбу с терроризмом и изменением климата

Международная панорама
21 июня, 3:37 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 21, июня. /ТАСС

Джастин Трюдо и Тереза Мэй условились продолжить совместную работу по этим вопросам в том числе в рамках G7 и G20

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ОТТАВА, 21 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его британская коллега Тереза Мэй в ходе телефонного разговора договорились продолжать тесное сотрудничество в общей борьбе с терроризмом и изменением климата. Об этом сообщили в канцелярии главы канадского правительства.

"Лидеры обсудили региональные проблемы в Европе и Америке. Они взяли на себя обязательства продолжить совместную работу по ряду вопросов, таких как борьба с терроризмом и изменения климата, в том числе в рамках G7 и G20", - отмечается в сообщении. Трюдо также выразил Мэй свои соболезнования в связи с последними терактами в Великобритании.

1 июня американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. В тот же день Трюдо позвонил главе Белого дома и лично выразил ему свое разочарование таким решением. Позже премьер Канады в ходе телефонных разговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Японии Синдзо Абэ, канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Австралии Малколмом Тернбуллом договорился совместно продолжать работу по реализации Парижского соглашения по климату.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые считают, что более значительный рост температуры, вызванный выбросом в атмосферу углекислого газа в результате сжигания ископаемого топлива, может привести к необратимым последствиям для экологии планеты.

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Выход США из Парижского соглашения по климату
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Мэй, Тереза Трюдо, Джастин
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