В Конгрессе США хотят предусмотреть вариант по отказу от ряда положений Договора о РСМД

ВАШИНГТОН, 21 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Члены комитета Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил предлагают заложить в законопроекте о финансировании Пентагона на 2018 финансовый год статью, которая позволит Вашингтону отказаться от выполнения одного из пунктов российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Текст соответствующей поправки и пояснительные материалы были предоставлены корреспонденту ТАСС во вторник аппаратом комитета.

Согласно пояснительной записке, Конгресс, в случае одобрения данной инициативы, потребует от директора национальной разведки уведомить законодателей о проводимых РФ ракетных разработках и испытаниях, "которые, по его мнению, не соответствуют ДРСМД". Кроме того, сам президент США должен будет на регулярной основе предоставлять Конгрессу доклад о том, не предпринимает ли Россия действий, "которые можно расценить, как нарушение ДРСМД".

"Если президент придет к выводу о том, что действия России не соотносятся с ДРСМД..., то в таком случае Соединенные Штаты на основании закона не будут обязаны придерживаться запретов, установленных шестой статьей Договора о РСМД", - говорится в пояснительных материалах и в законопроекте. Данная статья запрещает участникам договора заниматься производством ступеней ракет средней и меньшей дальности, проводить их испытания или создавать для этого пусковые установки.

Запрет на продление ДСНВ

Разработчики поправок также намереваются запретить министерству обороны США тратить заложенные на 2018 год бюджетные средства на продление выполнения Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (нового ДСНВ). Это запрет будет автоматически снят только если президент страны заверит профильные комитеты, что "Российская Федерация ликвидировала все ракеты, которые нарушают или могут противоречить ДРСМД".

Помимо этого, законодатели хотят потребовать от президента определить, соответствует ли новому ДСНВ и ДРСМД новейшая межконтинентальная баллистическая ракета РС-26. Если глава государства сообщит Конгрессу, что эта ракета является нарушением договоренностей, а Москва при этом придерживается иного мнения, то в таком случае "правительство США будет рассматривать эту систему, как нарушение ДРСМД при выработке стратегий и решений". Законопроект также обязывает министра обороны предусмотреть реализацию программы по созданию подвижного комплекса наземного базирования для запуска баллистических ракет, дальность действия которых составляет от 500 до 5,5 км.

Процесс рассмотрения

Авторами этих инициатив выступили председатель подкомитета по стратегическим силам республиканец Майкл Роджерс и демократ Джим Купер. Официально эти статьи еще не включены в законопроект о бюджете Пентагона, сначала их должен будет утвердить подкомитет, затем весь комитет в рамках обсуждения бюджета в целом. И только после этого он поступит на рассмотрение Палаты представителей полного состава. Аналогичный текст должен быть принят и Сенатом, только после этого он поступает на подпись к президенту.

Обвинения США

США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД еще в июле 2014 года. Затем Вашингтон неоднократно повторял этот вывод, с которым Москва выражала категорическое несогласие. Россия выдвигает США встречные претензии по выполнению ДРСМД.

Сам договор был подписан 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. Вступил в силу 1 июня 1988 года. В 1992 году в связи с распадом СССР договор приобрел многосторонний характер: его участниками, помимо США и России, стали Белоруссия, Казахстан и Украина (до уничтожения ими ракет соответствующего класса).

Под действие ДРСМД подпадали развернутые и неразвернутые ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 5500 км) наземного базирования. Всего СССР уничтожил 1846 ракет, США - 846.