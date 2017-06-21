Эмир Катара поздравил саудовского наследного принца с назначением

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани поздравил в среду нового наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда с назначением. Об этом сообщила катарская газета Al Arab.

По ее информации, катарский лидер направил телеграмму саудовскому кронпринцу, в которой пожелал успехов на благо королевства под мудрым руководством нынешнего короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.

Поздравление шейха Тамима прозвучало на фоне дипломатического кризиса между Катаром и соседними государствами Персидского залива, разорвавшими с Дохой отношения.

Ранее в среду декретом короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда первым наследным принцем Саудовской Аравии был назван 31-летний принц Мухаммед бен Сальман, который также сохранил пост главы Минобороны и занял должность первого заместителя премьер-министра королевства. Это решение было принято после утверждения кандидатуры принца большинством членов Совета присяги - главного совещательного органа королевской семьи.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень дипломатического представительства. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе о прекращении морского и авиасообщения, высылке дипломатов и подданных Катара. В Дохе считают эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес беспочвенными.