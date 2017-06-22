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Республиканцы в Сенате США представили свою версию законопроекта об отмене Obamacare

Международная панорама
22 июня, 20:04 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 22, июня. /ТАСС

Также авторы предлагают ликвидировать некоторые налоговые сборы, которые в настоящее время действуют в отношении обеспеченных американцев

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ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Республиканцы в Сенате Конгресса США обнародовали законопроект, призванный существенно изменить действующую систему льготного медицинского страхования, введенную экс-президентом Бараком Обамой и получившую название Obamacare. Текст инициативы опубликован на сайте комитета верхней палаты по бюджету.

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Система Obamacare функционирует на основе соответствующего законопроекта от 2010 года, основные положения которого республиканцы хотят отменить и заменить. В частности, сенаторы предлагают ограничить финансирование одной из федеральных социальных медицинских программ и полностью прекратить поддержку программы по планированию семьи, в рамках которой в том числе оказываются услуги по прерыванию беременности. Данную программу отстаивают демократы, тогда как консерваторы-республиканцы настаивают на ее отмене.

Кроме того, авторы предлагают ликвидировать ряд налоговых сборов, которые сейчас действуют в отношении обеспеченных американцев. В то же время законопроектом отменяются некоторые взносы, что должно сделать страховку для малообеспеченных лиц более доступной.

Данная версия инициативы отличается о той, что ранее была принята Палатой представителей. Это означает, что до окончательного принятия законопроекта об отмене Obamacare еще далеко.

Первая попытка республиканцев отменить Obamacare, предпринятая в конце марта этого года, провалилась. Тогда авторам законопроекта не удалось заручиться необходимой поддержкой своих же однопартийцев из числа консерваторов.

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