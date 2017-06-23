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Обама выступил в защиту программы Obamacare

Международная панорама
23 июня, 3:22 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 23, июня. /ТАСС

Экс-президент США заявил, что новый сенатский законопроект это "массированное перераспределение богатств в пользу самых состоятельных людей в Америке за счет среднего класса и бедных семей"

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ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Экс-президент США Барак Обама выступил в четверг в защиту своего главного политического наследия - программы медицинского страхования Obamacare, официально именуемой законом о доступной медицинской помощи.

"Я понимаю, что отмена этого закона превратилась для Республиканской партии в своего рода пунктик, - написал Обама на своей странице Facebook, имея в виду правящую партию своего преемника Дональда Трампа. - Но я все же надеюсь, что наши сенаторы, многих их которых я хорошо знаю, возьмут паузу, задумаются о том, что реально поставлено на карту, и осознают, что поводом для принятия мер, будь то по медобслуживанию или любому иному вопросу, должно быть нечто большее, нежели просто демонтаж того, что сделали демократы".

"Обнародованный сегодня (в четверг - прим. ТАСС) сенатский законопроект - это не билль по здравоохранению, - продолжал бывший хозяин Белого дома. - Это массированное перераспределение богатств в пользу самых состоятельных людей в Америке за счет среднего класса и бедных семей. Он сулит колоссальные налоговые скидки богатым, а также фармацевтической и страховой отраслям - за счет урезания медицинского обслуживания для всех остальных".

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Текст заявления завершается традиционным для Обамы призывом к лучшим чертам "национального характера" американцев.

Ранее в этот же день на брифинге в Белом доме заместитель пресс-секретаря президента Сара Сандерс заявила, что Трамп ожидает завершения работы над законопроектом, "чтобы можно было наконец упразднить и заменить программу Obamacare прежде, чем та окончательно рухнет". По словам Сандерс, страховщики по всей стране отказываются участвовать в программе и люди лишаются доступа к медицинской помощи. "А нам нужна именно наилучшая возможная помощь для людей, а не просто страховка", - подчеркнула представитель Белого дома.

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