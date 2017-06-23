Кувейт передал Катару перечень требований стран, разорвавших с ним дипотношения

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Кувейт передал Катару перечень условий от четырех арабских стран, ранее разорвавших дипломатические отношения с Дохой, при выполнении которых можно будет преодолеть образовавшийся в регионе кризис. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.

Информации о сути требований не приводится.