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Кувейт передал Катару перечень требований стран, разорвавших с ним дипотношения

Международная панорама
23 июня, 4:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Как отмечается, при выполнении этих условий можно будет преодолеть образовавшийся в регионе кризис

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Кувейт передал Катару перечень условий от четырех арабских стран, ранее разорвавших дипломатические отношения с Дохой, при выполнении которых можно будет преодолеть образовавшийся в регионе кризис. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.

Информации о сути требований не приводится.

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