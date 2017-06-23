CNN: Сенат США выясняет обстоятельства встречи финансиста Скарамуччи с главой РФПИ

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Комитет по разведке Сената Конгресса США проверяет обстоятельства встречи американского финансиста Энтони Скарамуччи с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. С таким утверждением выступила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на источник во фракции демократов в верхней палате Конгресса.

Санкционный уклон

По словам источника CNN, Скарамуччи и Дмитриев встречались 16 января на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. Скарамуччи значился в списке выступающих как член переходной команды Дональда Трампа, который был приведен к присяге в качестве президента США 20 января.

Сенатский комитет интересует, подавал ли Скарамуччи своему собеседнику надежды на скорое смягчение антироссийских санкций, введенных США в связи с событиями на Украине в 2014 году. Частичная отмена санкций привела бы к увеличению притока зарубежных инвестиций в экономику России.

CNN утверждает, что американский финансист подтвердил телекомпании факт такой встречи в Швейцарии, которая носила неформальный характер и была мимолетна. "[Глава РФПИ] подошел в ресторане, чтобы поздороваться, я вел себя сердечно", - написал Скарамуччи по электронной почте в ответ на запрос телекомпании. "В этом ничего такого нет", - добавил он.

При этом CNN приводит содержание интервью финансиста агентству Bloomberg на следующий день после встречи. "Прошлым вечером я сказал ему, что в пределах своей компетенции в администрации я бы определенно обратился к ряду людей, чтобы помочь ему. Уже многие месяцы витает идея расширить диалог с Россией, и не только с ней, с Китаем и другими странами", - сказал Скарамуччи, который, по данным телекомпании, ранее неоднократно беседовал с Дмитриевым на давосских форумах.

Планы назначения

В январе текущего года ведущие американские СМИ, в том числе газета The Washington Post и агентство Bloomberg, сообщили, что Трамп намерен назначить Скарамуччи, работавшего в прошлом в инвестиционном банке Goldman Sachs, своим советником по взаимодействию между администрацией и бизнесом в аппарате Белого дома. Финансист, как отмечалось в ряде публикаций, согласился занять данный пост. Утверждение законодателями для этого не требуется.

Как сообщила ранее газета The New York Times со ссылкой на свои источники в администрации, Скарамуччи в итоге уведомили о том, что он не получит указанный пост. Как отметила газета, Скарамуччи также сообщили тогда, что для него планируется подыскать в администрации иную должность, какую именно и когда, не уточнялось.

Скарамуччи летом 2016 года вошел в штаб Трампа и помогал ему привлекать средства на нужды его предвыборной кампании. До этого финансист поддерживал других республиканцев, претендовавших на президентское кресло: сначала губернатора штата Висконсин Скотта Уокера, а затем экс-губернатора Флориды Джеба Буша.

Заявления Скарамуччи в Давосе

Как сообщал ранее ТАСС из Давоса, на форуме Скарамуччи заявил, что антироссийские санкции, введенные администрацией Барака Обамы, как и ответные действия Москвы, были не самым лучшим решением, поэтому России и США следует сесть за стол переговоров, чтобы выработать альтернативу. Финансист отметил, что санкции имели обратный эффект и скорее сплотили народ РФ вокруг своего президента.

"Вы знаете русских людей лучше, чем я. Санкции в некотором роде имели обратный эффект из-за характера русских людей. Я думаю, что русские готовы были бы есть снег, чтобы выжить. В моем понимании санкции скорее всего сплотили вашу нацию вокруг президента", - заявил тогда Скарамуччи.

Российский фонд прямых инвестиций основан в 2011 году, осуществляет прямые инвестиции в лидирующие и перспективные российские компании совместно с ведущими инвесторами мира.

Разбирательство попыток вмешательства извне в ход предвыборной кампании в США ведут ФБР, а также спецкомитеты по разведке обеих палат Конгресса. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.