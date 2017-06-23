Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прокуратура Украины обвиняет главреда интернет-издания "Страна" в вымогательстве

Международная панорама
23 июня, 14:14 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 23, июня. /ТАСС

Ранее союз журналистов Украины потребовал от сотрудников правоохранительных органов представить убедительные доказательства выдвинутых против Игоря Гужвы обвинений

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 23 июня. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) предъявила обвинение в вымогательстве главному редактору интернет-издания Strana.ua ("Страна") Игорю Гужве, что грозит лишением свободы до 10 лет и конфискацией имущества. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

"Статья 189. Вымогательство, часть 3, согласно Уголовному кодексу Украины, это - "вымогательство, сопровождаемое насилием, опасным для жизни или здоровья лица, или которое нанесло имущественный ущерб в крупных размерах". Оно наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества", - отметила Сарган.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры, предъявлено обвинение редактору интернет-издания "Страна" и еще одному задержанному по его делу, готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения. "Расследование установило, что руководитель интернет-издания, действуя в сговоре с лицом, которое представлялось его личным помощником, требовал у депутата парламента денежные средства в размере 20 тыс. долларов за неразглашение в СМИ сведений о его личной жизни и политической деятельности", - сообщила ГПУ.

Ранее Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) потребовал от сотрудников правоохранительных органов как можно оперативнее представить убедительные доказательства выдвинутых против Гужвы обвинений. Оппозиция призвала международное сообщество содействовать освобождению главреда "Страны". В то же время советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что в деле Гужвы нет политической составляющей.

"В данном случае нет никаких политических моментов. Это касается вопроса о том, что просто не нужно заниматься вымогательством денег за заказные публикации", - сказал Геращенко журналистам.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: Путин под дождем, Елизавета II в парламенте и Темер в Большом театре
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
Фото
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Задержаны подозреваемые в жестоком убийстве двух женщин в Москве
2
Белоруссия разместила евробонды на $1,4 млрд двумя траншами
3
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
4
В Хабаровском крае арестован опекун, подозреваемый в насилии над приемными дочерьми
5
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
6
Эксперт: блокировка Telegram не отразится на пользователях
7
Завкафедрой судмедэкспертизы прокомментировал историю с "пьяным" ребенком в Балашихе
Темы дня
Загрузка...
Реклама