Прокуратура Украины обвиняет главреда интернет-издания "Страна" в вымогательстве

КИЕВ, 23 июня. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) предъявила обвинение в вымогательстве главному редактору интернет-издания Strana.ua ("Страна") Игорю Гужве, что грозит лишением свободы до 10 лет и конфискацией имущества. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

"Статья 189. Вымогательство, часть 3, согласно Уголовному кодексу Украины, это - "вымогательство, сопровождаемое насилием, опасным для жизни или здоровья лица, или которое нанесло имущественный ущерб в крупных размерах". Оно наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества", - отметила Сарган.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры, предъявлено обвинение редактору интернет-издания "Страна" и еще одному задержанному по его делу, готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения. "Расследование установило, что руководитель интернет-издания, действуя в сговоре с лицом, которое представлялось его личным помощником, требовал у депутата парламента денежные средства в размере 20 тыс. долларов за неразглашение в СМИ сведений о его личной жизни и политической деятельности", - сообщила ГПУ.

Ранее Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) потребовал от сотрудников правоохранительных органов как можно оперативнее представить убедительные доказательства выдвинутых против Гужвы обвинений. Оппозиция призвала международное сообщество содействовать освобождению главреда "Страны". В то же время советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что в деле Гужвы нет политической составляющей.

"В данном случае нет никаких политических моментов. Это касается вопроса о том, что просто не нужно заниматься вымогательством денег за заказные публикации", - сказал Геращенко журналистам.