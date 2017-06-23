Задавившему людей у мечети в Лондоне британцу предъявлены обвинения

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы предъявили обвинения британскому подданному, который 19 июня въехал в толпу людей возле мечети на севере Лондона. Соответствующее сообщение размещено в пятницу на сайте Скотленд-Ярда.
"По итогам расследования антитеррористического отдела Скотленд-Ярда 47-летнему Даррену Джону Осборну из Кардиффа сегодня, 23 июня, были предъявлены обвинения в убийстве, связанном с терроризмом, и попытке убийства", - говорится в заявлении столичной полиции.
19 июня около 00:20 по местному времени (02:20 мск) белый фургон въехал в толпу мусульман, возвращавшихся с ночной молитвы в районе Финсбери-парк. Водитель машины был схвачен прохожими и передан стражам порядка.
В результате инцидента один человек погиб и 10 получили травмы. Двум из них помощь была оказана на месте, восемь человек были госпитализированы.
Как сообщил телеканал Sky News, вначале Осборна арестовали по подозрению в покушении на убийство. Затем он попал под подозрение в нарушении антитеррористического законодательства. Как отметила шеф Скотленд-Ярда Крессида Дик, у полиции нет сомнений в том, что преступление было совершено на почве религиозной ненависти, поскольку по всем признакам мишенью террористической атаки являлись именно мусульмане.