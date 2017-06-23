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Азаров: ухудшение ситуации на Украине стало причиной инициативы об импичменте Порошенко

Международная панорама
23 июня, 17:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Бывший премьер-министр Украины, в частности, отметил, что Петр Порошенко потерял доверие населения

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Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров

Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Падение экономики Украины и обнищание населения страны стали причиной инициативы Киевского областного совета, обратившегося в Верховную раду с просьбой законодательно урегулировать процедуру импичмента главы государства. Такое мнение высказал корреспонденту ТАСС экс-премьер Украины, ныне председатель "Комитета спасения Украины" Николай Азаров.

"Инициатива Киевского облсовета вызвана резким ухудшением за три года ситуации в стране: непрекращающимся военным конфликтом, падением экономики, ростом цен и тарифов и полной бездеятельностью так называемого президента и двух правительств", - сказал Азаров.

Он напомнил, что еще конституция Украины 1996 года предписывала принять этот закон, но все последние годы эта идея блокировалась. "Сейчас она стала очень актуальной. Порошенко потерял доверие населения. По последним социологическим опросам, 90% населения не доверяют президенту: его личный рейтинг не превышает 8-9%, рейтинг его партии - на том же уровне", - отметил Азаров.

Причем такие настроения, по словам политика, по всей стране. "Даже в западных регионах люди требуют отставки президента. Оппозиционно настроены депутаты Херсонского, Николаевского, Запорожского областного советов", - констатировал экс-премьер. Однако дальнейшая судьба инициативы, считает он, "зависит от того, найдется ли в Верховной раде достаточно ответственных депутатов, готовых поддержать ее".

"Порошенко будет делать все, чтобы заблокировать закон об импичменте. В стране господствует система запугивания всех несогласных. Все, кто выступает с критическими замечаниями, либо убиты, либо сидят в тюрьме, либо за границей: Бузина убит, Шеремета взорвали, против Кацюбы вновь возбуждено уголовное дело", - перечислил Азаров. Последний яркий пример - дело против главного редактора интернет-издания Игоря Гужвы, который "не был даже особо оппозиционным, но просто пытался быть объективным".

"Я поддерживаю эту инициативу, - сказал в заключение председатель "Комитета спасения Украины". - Считаю, что Порошенко не достоин высокого звания президента. Как можно руководить страной, имея такой уровень поддержки населения? И если удастся объявить импичмент нынешнему главе государства, я буду горячим сторонником этого шага".

Киевский областной совет в пятницу обратился в Верховную раду с просьбой законодательно урегулировать процедуру импичмента главы государства, что должно позволить начать процедуру отстранения от власти действующего президента. Обращение было принято по инициативе фракции "Батькивщины". Его поддержали 57 из 62 депутатов местного парламента.

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