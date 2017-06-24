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Раненная при взрыве в Мосуле французская журналистка скончалась

Международная панорама
24 июня, 12:58 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 24, июня. /ТАСС

Вероник Робер была доставлена в военный госпиталь Перси под Парижем, однако врачи не смогли спасти жизнь журналистки из-за тяжести полученных ранений

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ПАРИЖ, 24 июня. /ТАСС/. Французская журналистка Вероник Робер, пострадавшая 19 июня в результате взрыва в иракском городе Мосул, скончалась. Об этом сообщает в субботу агентство AFP.

В ночь с четверга на пятницу Робер была доставлена в военный госпиталь Перси под Парижем, однако врачи не смогли спасти жизнь журналистки из-за тяжести полученных ранений.

Ранее в понедельник скончался коллега Робер - француз Стефан Вельнев. Известно также о гибели курдского журналиста Бахтияра Хаддада.

Самодельное взрывное устройство сработало недалеко от группы журналистов, освещавших операцию по освобождению иракскими силами Старого города Мосула.

Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) начали масштабную экспансию в Ираке летом 2014 года. В июне того же года они захватили второй по величине населенный пункт страны Мосул и превратили его в свою "столицу". С 17 октября 2016 года правительственная группировка ведет наземную операцию по его освобождению.

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