Politico: в правительстве США могут рассмотреть возможность выхода из Договора о РСМД

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ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Члены Конгресса США выдвигают предложения о выходе страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как сообщила в субботу газета Politico, в Пентагоне и Госдепартаменте высказывают опасения, что такой шаг может спровоцировать новую гонку вооружений.
С инициативой в частности выступил конгрессмен Майк Роджерс (республиканец от штата Алабама), с точки зрения которого "безответственно продолжать соблюдать положения договора, когда единственный другой его участник отошел от него". Кроме того, в текущем году сенатор Том Коттон (республиканец от штата Арканзас) представил законопроект, который подразумевает официально зафиксировать нарушение Россией ДРСМД, что, в свою очередь, будет первым шагом к выходу США из соглашения. Означенный документ, кроме того, предполагает санкционировать передачу ракетных технологий союзникам Вашингтона.
Вместе с тем, как заявили газете представители внешнеполитического и оборонного ведомств США, выполнение ДРСМД "находится в интересах национальной безопасности страны". Они также в очередной раз призвали Москву "вернуться к полному выполнению положений этого соглашения".
Как заявлял ранее первый заместитель помощника министра обороны США по вопросам ядерного и ракетного сдерживания Роберт Суфер, Соединенные Штаты рассчитывают, что Россия вернется к соблюдению ДРСМД, однако готовы привлечь РФ к ответственности за его невыполнение.
В июле 2014 года США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД. Затем Вашингтон неоднократно повторял этот вывод, с которым Москва выражала категорическое несогласие. Россия выдвигает США встречные претензии, относящиеся к выполнению ДРСМД.
Кроме того, Москва в прошлом неоднократно подчеркивала, что не слышала от Вашингтона никакой конкретики, относящейся к обвинениям, связанным с соблюдением двустороннего договора о РСМД от 1987 года. В соответствии с этим договором его участники обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.