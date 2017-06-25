Глава ЦРУ утверждает, что РФ в течение десятилетий пыталась подорвать демократию в США

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НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майкл Помпео не видит ничего экстраординарного в приписываемых Москве попытках вмешательства в ход предвыборной кампании в США в 2016 году. Соответствующую точку зрения он изложил в опубликованном в субботу интервью телекомпании MSNBC.
"Разведывательное сообщество уже говорило, что россияне вмешивались в выборы не бог весть каким оригинальным способом", - отметил глава ЦРУ. "Они (россияне) занимались этим очень долго, россияне десятилетиями пытаются подорвать американскую демократию", - утверждал Помпео, отрицательно ответив на вопрос, есть ли у него доказательства причастности руководства РФ к хакерским атакам в США перед выборами.
"В некотором смысле это не новость, но определенно это в большей степени акцентирует внимание на нашей способности придумать, как их остановить", - добавил руководитель спецслужбы.
Ранее американские законодатели объявили о начале расследования совершенных во время президентской кампании кибератак против политических организаций США, ответственность за которые Вашингтон пытается возложить на Москву. Эти обвинения были одним из основных предлогов для введения в декабре прошлого года санкций, которые коснулись некоторых российских компаний, ФСБ и Главного управления (ГУ, бывшее ГРУ) Генштаба ВС РФ. Кроме того, власти США выслали 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих РФ дипломатических дач в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.
В Москве неоднократно отвергали причастность к кибератакам. Комментируя указанные санкции, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их проявлением агрессии.
Президент США исключительно требователен к сотрудникам спецслужб, которые проводят для него брифинги по вопросам национальной безопасности, длящиеся ежедневно более 40 минут, заявил Помпео.
Трамп "крайне серьезно относится к продукции, которую ему предоставляет разведсообщество", слухи об обратном - "фальшивка из фальшивок", отметил он, опровергнув публикации американской прессы, согласно которым президент США безучастно относится к сведениям разведки и скучает на подобных совещаниях. Помпео сообщил, что лично проводит для главы государства брифинги, которые рассчитаны на 30-40 минут, но нередко затягиваются.
"Я знаю, что мой предшественник относился к этому иначе и показывался там (в Белом доме - прим. ТАСС) не слишком часто", - иронизировал руководитель ЦРУ. "Президент [Барак] Обама воспринимал разведывательную информацию иначе. Президент Трамп невероятно требователен к разведсообществу, задает нам невероятно сложные вопросы и рассчитывает получить ответы от меня и остальных", - уверял Помпео.
В конце марта директор по социальным сетям в Белом доме Дэн Скавино заявил, что в целях безопасности Трамп отказался от прежнего смартфона с операционной системой Android и перешел на iPhone производства корпорации Apple.
Как сообщалось ранее, Трамп сменил личный смартфон Galaxy южнокорейской компании Samsung Electronics на служебный еще в январе после инаугурации в Вашингтоне. Номер республиканца также сменился, новый знает только узкий круг лиц. Однако позднее выяснилось, что глава государства продолжает пользоваться старым аппаратом, в том числе для общения с избирателями через Twitter.
От внимания прессы не укрылось и то, что один раз Трамп использовал вспышку встроенной камеры Galaxy во время брифинга, посвященного пускам ракет в КНДР и проведенного в резиденции "Мар-а-Лаго" в штате Флорида.