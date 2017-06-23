Трамп снова заявил, что не мешал расследованию ФБР по вмешательству в выборы

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп в очередной раз заявил, что не пытался помешать расследованию ФБР сведений о приписываемых Москве попытках вмешательства в ход предвыборной кампании в США в 2016 году. Глава государства изложил это в показанном в четверг фрагменте интервью телеканалу Fox News.

"Послушайте, не было попыток помешать, не было сговора", - заявил Трамп.

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что не располагает записями разговоров с экс-директором ФБР Джеймсом Коми и не делал их. Ранее Коми в рамках слушаний в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США сообщил, что Трамп в ходе личной встречи с ним, состоявшейся 14 февраля, просил, чтобы ФБР прекратило расследование, касавшееся Майкла Флинна. Отставному генералу Флинну за день до этого пришлось уволиться с поста помощника Трампа по национальной безопасности в связи с тем, что он не в полной мере проинформировал вице-президента США Майкла Пенса о своих телефонных разговорах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Кроме того, утверждал Коми, президент требовал от него "лояльности".

Трамп в ответ на это заявил, что ряд высказываний экс-директора ФБР были неправдой. Отвечая на вопросы журналистов на одной из пресс-конференций о том, сохранились ли какие-либо записи бесед, глава государства сказал, что сообщит об этом в ближайшем будущем.

Разбирательство попыток вмешательства извне в ход предвыборной кампании в США ведут ФБР, а также спецкомитеты по разведке обеих палат Конгресса. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.