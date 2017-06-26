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СМИ: боевики взорвали бомбу у армейского поста в пригороде Дамаска

Международная панорама
26 июня, 15:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

В результате взрыва есть пострадавшие, сообщил телеканал Al Mayadeen

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Террористы взорвали в понедельник бомбу у поста сирийской армии в пригороде Думар на западном въезде в Дамаск. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

По его информации, террористы использовали дистанционное устройство для приведения в действие взрывчатки. Поступили сведения о пострадавших в результате этой вылазки.

В микрорайоне Думар проживают семьи госслужащих и сторонников правительства, в основном выходцы из среднего класса.

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