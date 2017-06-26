СМИ: боевики взорвали бомбу у армейского поста в пригороде Дамаска

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Террористы взорвали в понедельник бомбу у поста сирийской армии в пригороде Думар на западном въезде в Дамаск. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

По его информации, террористы использовали дистанционное устройство для приведения в действие взрывчатки. Поступили сведения о пострадавших в результате этой вылазки.

В микрорайоне Думар проживают семьи госслужащих и сторонников правительства, в основном выходцы из среднего класса.