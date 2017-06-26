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Трамп назвал чистой победой решение Верховного суда о частичном восстановлении его указа

Международная панорама
26 июня, 19:29 дата обновления: 26 июня, 19:33 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 26, июня. /ТАСС

Трамп подчеркнул, что "не может пропустить в страну людей, которые хотят причинить вред" США

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ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал в понедельник "чистой победой" решение Верховного суда о частичном восстановлении действия своего миграционного указа об отказе в выдаче виз на въезд в страну гражданам ряда мусульманских государств. Об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома.

"Сегодняшнее единогласное решение Верховного Суда - чистая победа для нашей национальной безопасности, - отметил он. - Оно сделает более эффективными временные запреты на поездки из шести стран с высоким уровнем терроризма и прием беженцев".

Трамп подчеркнул, что "не может пропустить в страну людей, которые хотят причинить вред" США. "Сегодняшнее решение позволяет мне использовать важный инструмент для защиты нашей Родины. Мне особенно приятно, что решение Верховного суда поддержали все девять судей", - заключил глава государства.

Принятое в понедельник постановление суда означает, что мартовский указ президента будет частично восстановлен до тех пор, пока Верховный суд окончательно не завершит рассмотрение дела, следующие слушания по которому назначены на октябрь. Суд, в частности, ограничил действие указа на иностранцев, которые имеют крепкие связи с американскими организациями, бизнесом и гражданами.

Ранее федеральные суды уже дважды выносили решения о блокировании указов Трампа об ужесточении мер в сфере иммиграции. По указу, вводившему 90-дневный запрет на въезд в США для граждан семи мусульманских стран (Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена), такое решение вынес федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон), а когда были внесены изменения (из списка был исключен Ирак), указ блокировал федеральный суд в Гонолулу (штат Гавайи).

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