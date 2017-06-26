CNN не назвала причин удаления материала о встрече бизнесменов из США и России

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НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Телекомпания CNN не назвала конкретных причин удаления с ее сайта материала корреспондента Томаса Фрэнка о якобы расследовании комитетом по разведке Сената Конгресса США обстоятельств встречи американского финансиста Энтони Скарамуччи с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. Об этом сообщило в понедельник информационное агентство Associated Press (AP), напомнив при этом, что в минувшую пятницу телекомпания удалила материал, сославшись на то, что он не отвечает стандартам, существующим в CNN.
Телекомпания 22 июня опубликовала материал, в котором со ссылкой на источник утверждалось, что Скарамуччи и Дмитриев встречались 16 января 2017 года на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. По словам источника CNN, комитет по разведке Сената интересует, подавал ли Скарамуччи своему собеседнику надежды на скорое смягчение антироссийских санкций, введенных США в связи с событиями на Украине в 2014 году.
"22 июня сайт CNN.com опубликовал материал, увязывающий Энтони Скарамуччи с расследованиями в отношении Российского фонда прямых инвестиций. Статья не соответствовала редакционным стандартам CNN и была удалена. Ссылки на статью деактивированы. CNN приносит свои извинения господину Скарамуччи", - говорится в заявлении на сайте телекомпании.
На направленный в понедельник в CNN запрос корреспондента ТАСС с просьбой уточнить, какие именно стандарты были нарушены и как скажется этот эпизод на подготовке материалов CNN о России, ответа пока не последовало.
Сам Скарамуччи в своем Twitter отметил, что "CNN поступила правильно [удалив материал]". "Классный шаг, - добавил он. - Извинения приняты. Каждый может ошибаться".
.@CNN did the right thing. Classy move. Apology accepted. Everyone makes mistakes. Moving on. https://t.co/lyVajCKNHx— Anthony Scaramucci (@Scaramucci) 24 June 2017
Как сообщил в воскресенье информационный портал BuzzFeed, главный редактор подразделения CNN Money Рич Барбиери разослал внутри компании циркуляр, в котором говорится, что никто больше не будет публиковать никаких материалов, касающихся России, без одобрения его и вице-президента Джейсона. Это касается публикаций в социальных сетях, видеоматериалов, редакционных статей, - отмечалось в письме.
BuzzFeed пояснил, что речь идет не только о материалах подразделения CNN Money, но и всей телекомпании. В разосланном циркуляре Барбиери указал, что в понедельник будет представлена новая схема работы. Что именно под этим подразумевается, пока не ясно.
В январе текущего года ведущие американские СМИ сообщили, что избранный президент Дональд Трамп намерен назначить Скарамуччи, работавшего в прошлом в инвестиционном банке Goldman Sachs, своим советником по взаимодействию между администрацией и бизнесом в аппарате Белого дома. Финансист, как отмечалось в ряде публикаций, согласился занять данный пост. Назначение в итоге не состоялось.
Российский фонд прямых инвестиций основан в 2011 году, осуществляет прямые инвестиции в лидирующие и перспективные российские компании совместно с ведущими инвесторами мира.