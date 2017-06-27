NYT: Джаред Кушнер нанял нового адвоката для защиты в деле о "связях с Россией"

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Политический советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер нанял известного американского юриста Эбби Лоуэлла, который будет представлять его в расследовании предполагаемых связей ближайшего окружения главы государства с российскими официальными лицами. Решение Кушнера показывает, насколько серьезно он относится к разбирательству, которое ведут независимый прокурор Роберт Мюллер и комитеты по разведке обеих палат Конгресса США.

Как сообщила в понедельник газета The New York Times, пригласить в свою команду еще одного юриста Кушнеру посоветовала его основной адвокат Джейми Горелик. Это случилось после того, как Мюллер, который ранее работал в юридической компании WilmerHale вместе с Горелик, 17 мая был назначен спецпрокурором для расследования утверждений о вмешательстве России в прошлогодние американские выборы.

"Когда Роберт Мюллер ушел из WilmerHale, чтобы стать специальным прокурором, и трое наших коллег к нему присоединились, мы предложили Кушнеру получить независимую консультацию по поводу того, стоит ли ему продолжать работать с нами", - рассказала Горелик в беседе с газетой. Он нанял Эбби Лоуэлла, чтобы проконсультироваться с ним, после чего решил включить (Лоуэлла) в свою команду, представляющую его в расследовании по России", - добавила она.

Эбби Лоуэлл, считающийся одним из наиболее известных американских судебных адвокатов, в настоящее время защищает интересы сенатора от штата Нью-Джерси Роберта Менендеса, которому предъявлены обвинения в коррупции. Среди его клиентов значатся также кандидат в вице-президенты США на выборах 2004 года Джон Эдвардс, обвинявшийся в 2012 году в незаконном расходовании средств избирательных фондов, и американский лоббист и бизнесмен Джек Абрамофф, фигурирующий в череде крупных коррупционных скандалов.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что спецпрокурор Мюллер изучает финансовые сделки Кушнера. Отмечалось также, что следователи намерены установить, пытался ли зять Трампа создать защищенный канал дипломатической связи для того, чтобы поддерживать контакты с Москвой, не опасаясь прослушивания со стороны американских спецслужб. Кушнер высказывал готовность выступить перед членами Конгресса по теме связей с Россией.

И Трамп, и российское руководство не раз опровергали домыслы о вмешательстве Москвы в американские выборы, расценивая подобные утверждения как попытку дискредитировать действующего президента США.