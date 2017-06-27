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Берлин будет противостоять попыткам пересмотреть сделку по иранскому атому

Международная панорама
27 июня, 15:23 UTC+3 БЕРЛИН 27, июня. /ТАСС

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что эта сделка "привносит дополнительную стабильность в регион и предотвратила гонку ядерных вооружений"

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БЕРЛИН, 27 июня. /ТАСС/. Берлин остается сторонником сделки по иранской ядерной программе. Об этом заявил во вторник в столице Германии глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль на пресс-конференции с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

"Мы поддерживаем это соглашение, и, как Германия, как Европа, будем противостоять попыткам поставить его под сомнение", - сказал он.

По словам дипломата, сделка по атому "привносит дополнительную стабильность в регион и предотвратила гонку ядерных вооружений". Министр также подтвердил, что ФРГ заинтересована в развитии экономических отношений с Ираном и планирует разрешить остающиеся ограничения для финансирования совместных проектов со стороны германских финансовых институтов.

Всеобъемлющий план совместных действий (СВПД) был согласован Ираном и "шестеркой" (пять стран Совета Безопасности ООН и Германия) в Вене 14 июля 2015 года и предполагает снятие санкций с Тегерана в обмен на ограничение Исламской Республикой своей ядерной программы.

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Персоны
Габриэль, Зигмар Зариф, Мохаммад Джавад
Страны
Иран Германия
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