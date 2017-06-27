Берлин будет противостоять попыткам пересмотреть сделку по иранскому атому

Риди: допуск РУСАДА к тестированию - важный шаг к восстановлению организацииСпорт 27 июня, 16:36
Все школьные автобусы старше 10 лет в Свердловской области заменили на новыеНовости Урала 27 июня, 16:33
WADA объявило о допуске РУСАДА к допинг-тестированию под наблюдением UKADСпорт 27 июня, 16:20
Вирус Petya атаковал компании России и УкраиныЭкономика и бизнес 27 июня, 16:17
Гендиректор "Лады": клуб погасил долги перед хоккеистамиСпорт 27 июня, 16:07
Гандболистки сборной России сыграют с датчанками на групповом этапе ЧМСпорт 27 июня, 16:02
Исинбаева: наблюдательный совет РУСАДА остается единой командой с общими задачамиСпорт 27 июня, 15:57
Есмантович: ЦСКА сожалеет, что не смог заполучить финалиста Кубка Стэнли ВебераСпорт 27 июня, 15:53
ЦСКА пока не может договориться с хоккеистом Капризовым о продлении контрактаСпорт 27 июня, 15:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕРЛИН, 27 июня. /ТАСС/. Берлин остается сторонником сделки по иранской ядерной программе. Об этом заявил во вторник в столице Германии глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль на пресс-конференции с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.
"Мы поддерживаем это соглашение, и, как Германия, как Европа, будем противостоять попыткам поставить его под сомнение", - сказал он.
По словам дипломата, сделка по атому "привносит дополнительную стабильность в регион и предотвратила гонку ядерных вооружений". Министр также подтвердил, что ФРГ заинтересована в развитии экономических отношений с Ираном и планирует разрешить остающиеся ограничения для финансирования совместных проектов со стороны германских финансовых институтов.
Всеобъемлющий план совместных действий (СВПД) был согласован Ираном и "шестеркой" (пять стран Совета Безопасности ООН и Германия) в Вене 14 июля 2015 года и предполагает снятие санкций с Тегерана в обмен на ограничение Исламской Республикой своей ядерной программы.