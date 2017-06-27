Украину атакует компьютерный вирус, блокированы сотни интернет-ресурсов

КИЕВ, 27 июня. /ТАСС/. Компьютерный вирус массово атакует сайты и компьютерные системы украинских компаний, банков, государственных и иных учреждений. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник заявления предприятий, размещенные на их страницах в социальных сетях. Наличие проблемы подтвердил и вице-премьер Украины Павел Розенко. По его словам, "обвалилась" внутренняя система кабинета министров. "Сеть лежит", - написал он Twitter.

Та-дам! Секретаріат КМУ по ходу теж "обвалили". Мережа лежить. pic.twitter.com/B74jMsT0qs — Rozenko Pavlo (@RozenkoPavlo) 27 июня 2017 г.

По сообщениям некоторых компаний, речь идет о вирусе-вымогателе, известном под названием Petya.A.

Национальный банк стал первым

Первым о проблеме официально сообщил Национальный банк, предупредив банки и другие учреждения об опасности вредоносной программы. В результате, по данным СМИ, уже ограничили работу с клиентами десятки крупнейших банков, среди которых государственные Ощадбанк и Приватбанк.

Кроме того, испытывают трудности предприятия энергетического комплекса Украины, среди которых оператор энергосистемы "Укрэнерго". "У компании зафиксированы проблемы в работе компьютерных систем, но они не критичны", - сказал корреспондентам ТАСС сотрудник пресс-службы. По его словам, "начато внутреннее расследование, по завершении которого будут сделаны соответствующие выводы".

Тем не менее сбои в работе компьютерных систем были также отмечены и в других компаниях энергетического сектора: "Киевэнерго", "Днепроэнерго", "Запорожьеоблэнерго" и Днепровской электроэнергетической системы.

Вместе с тем Объединенная энергетическая система (ОЭС) Украины пока работает бесперебойно. "Сегодня зафиксировано вмешательство в работу предприятий топливно-энергетического комплекса, зафиксированы сбои в компьютерных сетях государственных и частных предприятий отрасли", - говорится в заявлении министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

По словам представителя министерства, специалисты сейчас выясняют причины несанкционированного вмешательства и степень угрозы.

О временной приостановке работы из-за компьютерного вируса сообщила также крупнейшая частная компания в сфере экспресс-доставки "Новая почта". "В результате массированной атаки вируса Petya.A на наши информационные системы отделения и контакт-центр "Новая почта" временно не может обслуживать клиентов", - отметили в компании.

Кроме того, хакерские атаки на свои компьютерные системы подтвердил киевский аэропорт "Борисполь". "Сегодня в аэропорту и на нескольких крупных предприятиях государственного сектора внештатная ситуация - спам-атака, - написал в Facebook и. о. директора аэропорта Павел Рябикин. - Наши IT-службы пытаются совместными усилиями урегулировать ситуацию".

По словам Рябикина, в связи с внештатной ситуацией возможны задержки рейсов. "Мы очень просим вас отнестись с пониманием, соблюдать спокойствие", - добавил он.

В течение нескольких часов официальный сайт аэропорта и табло с расписанием рейсов не работали.

По некоторым сообщениям, вирусной атаке подверглись также авиастроительное предприятие "Антонов" и Киевский метрополитен.

О перебоях в работе сообщил ряд украинских СМИ. В их числе "Корреспондент" и медиахолдинг ТРК "Люкс", в состав которого входят "24 Канал", национальная сеть радиостанций "Радио Люкс" и "Радио Максимум", а также многие популярные интернет-сайты.

В настоящее время по-прежнему нет доступа на интернет-порталы правительства Украины, министерства энергетики и угольной промышленности.

Число обращений растет

На данный момент, в полицию Украины официально поступило уже 22 обращения в связи с хакерской атакой, сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало. "Это обращения как от государственных, так и частных учреждений, - пояснил он. - Также сообщение поступило и от одного из мобильных операторов".

По словам Тракало, аналогичные сообщения продолжают поступать, в том числе и в региональные представительства департамента киберполиции. Все они фиксируются. После получения таких обращений на место выезжают специалисты департамента и других профильных служб.

На восстановление работы компьютерных сетей Украины уйдет несколько дней, сообщил депутат Верховной рады, советник министра внутренних дел страны Антон Геращенко. "Кибератака готовилась не меньше месяца", - считает он.

По его данным, специалисты по кибербезопасности Службы безопасности Украины (СБУ) и Национальной полиции сейчас работают на ключевых инфраструктурных объектах, чтобы помочь системным администраторам как можно быстрее восстановить работу. По каждому известному факту заражения компьютерным вирусом будет начато уголовное производство, заверил Геращенко.

По его информации, в программном коде вируса была заложена дата запуска - 27 июня 11:00. "Письмо, содержащее вирус, приходило в большинстве случаев по почте. Организаторы атаки хорошо знали специфику рассылок служебных писем в украинском коммерческом и государственном секторе и маскировали рассылки писем с вирусом под видом деловой переписки, которую из любопытства открывали неопытные пользователи", - отметил советник главы МВД.

При этом депутат поспешил обвинить в случившемся российские спецслужбы.

Вирус-вымогатель Petya.A блокирует запуск операционной системы на зараженном компьютере и блокирует данные на жестком диске, после чего требует внести выкуп за расшифровку данных. При этом компьютеры могут быть заражены вирусом посредством "фишинга" - пользователь под видом необходимых документов скачивает вредоносный файл, который и приводит к заражению.