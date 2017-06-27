Швейцарские аналитики: вирус Petya затронул в основном Россию, Украину, Индию и Англию

Чернобыльская АЭС перешла на ручной мониторинг уровня радиации из-за кибератакиМеждународная панорама 27 июня, 19:32
Неопознанная угроза: есть ли защита от нового компьютерного вирусаЭкономика и бизнес 27 июня, 19:30
Мутко: доклад Гарсии подтвердил правомерность получения Россией ЧМ-2018Спорт 27 июня, 19:27
Гончар и Малкин привезут Кубок Стэнли в Москву в июлеСпорт 27 июня, 19:24
Международный военно-морской салон. ДосьеБиографии и справки 27 июня, 19:19
Работа под наблюдением: РУСАДА разрешено проводить допинг-тестированиеСпорт 27 июня, 19:18
UKAD приветствует решение о допуске РУСАДА к проведению допинг-тестовСпорт 27 июня, 19:13
В Москве пройдет распродажа в помощь детям с заболеваниями печениСоциальная ответственность 27 июня, 19:02
Сорокин: доклад Гарсии по ЧМ-2018 подтверждает несостоятельность обвинений западных СМИСпорт 27 июня, 18:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Вирус-шифровальщик Petya затронул в первую очередь компьютерные системы в России, Индии, Англии и на Украине. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на швейцарский аналитический центр по информационной безопасности.
"В последнее время появились следы того, что Petya вновь циркулирует в сети, используя уязвимость блока серверных сообщений", - приводит агентство слова представителя центра. Там также отметили, что швейцарские компании пока не подверглись атакам хакеров.
Масштабная кибератака вируса-шифровальщика Petya на 80 компаний в России и на Украине была зафиксирована во вторник. По данным Group-IB, которая занимается предотвращением и расследованием киберпреступлений, на территории России были атакованы "Роснефть", "Башнефть", Mars, Nivea и производитель шоколада Alpen Gold Mondelez International, на Украине - магазины "Ашан", украинские операторы ("Киевстар", LifeCell, "Укртелеком"), Приватбанк и, предположительно, аэропорт Борисполь.
Petya распространяется по локальной сети так же, как вирус-шифровальщик WannaCry, блокирует компьютеры, а за возобновление работы и расшифровку файлов требует $300 в биткоинах.