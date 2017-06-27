Швейцарские аналитики: вирус Petya затронул в основном Россию, Украину, Индию и Англию

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Вирус-шифровальщик Petya затронул в первую очередь компьютерные системы в России, Индии, Англии и на Украине. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на швейцарский аналитический центр по информационной безопасности.

"В последнее время появились следы того, что Petya вновь циркулирует в сети, используя уязвимость блока серверных сообщений", - приводит агентство слова представителя центра. Там также отметили, что швейцарские компании пока не подверглись атакам хакеров.

Кибератака вируса Petya

Масштабная кибератака вируса-шифровальщика Petya на 80 компаний в России и на Украине была зафиксирована во вторник. По данным Group-IB, которая занимается предотвращением и расследованием киберпреступлений, на территории России были атакованы "Роснефть", "Башнефть", Mars, Nivea и производитель шоколада Alpen Gold Mondelez International, на Украине - магазины "Ашан", украинские операторы ("Киевстар", LifeCell, "Укртелеком"), Приватбанк и, предположительно, аэропорт Борисполь.

Petya распространяется по локальной сети так же, как вирус-шифровальщик WannaCry, блокирует компьютеры, а за возобновление работы и расшифровку файлов требует $300 в биткоинах.