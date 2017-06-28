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Обстрелявший верховный суд Венесуэлы вертолет был замечен в районе резиденции Мадуро

Международная панорама
28 июня, 6:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Угнанным вертолетом управлял офицер Оскар Перес, имеющий специальную военную подготовку и опыт службы в элитных силовых подразделениях

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Вертолет, с борта которого во вторник было обстреляно здание верховного суда (ВС) Венесуэлы, был замечен в районе резиденции главы государства Николаса Мадуро. Об этом сообщила на своем сайте газета El Nacional.

По данным издания, в районе резиденции введены усиленные меры безопасности, на улицах находится бронетехника.

Угнанным вертолетом управлял офицер Оскар Перес, имеющий специальную военную подготовку и опыт службы в элитных силовых подразделениях. Мадуро назвал обстрел здания ВС "террористической атакой" и отправил специальные подразделения на поиск ее организаторов и участников.

В своем видеообращении Перес заявил, что принадлежит к коалиции "военных, полицейских и гражданских лиц", "националистов и патриотов", не имеющей партийной принадлежности, и от ее имени потребовал отставки главы государства и членов правительства, а также проведения всеобщих выборов.

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