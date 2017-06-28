Власти Венесуэлы подозревают угонщика атаковавшего здание МВД вертолета в связях с ЦРУ

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Вертолет, использованный в столице Венесуэлы для атаки на здание МВД и Верховного суда, угнал полицейский, который подозревается в связях с ЦРУ США. Об этом сообщил во вторник министр связи и коммуникаций южноамериканской страны Эрнесто Вильегас.

Вертолет "был украден с военной базы "Ла-Карлота", расположенной в Каракасе", группой сотрудников спецслужб страны, отметил министр. Он уточнил, что угон организовал Оскар Перес - полицейский инспектор, который "находится под следствием в связи с подозрениями в его связях с ЦРУ" и с посольством США в Венесуэле. "Перес также был связан с бывшим министром внутренних дел [Мигелем Родригесом], контакты которого с ЦРУ недавно были публично подтверждены", - указал Вильегас.

Министр уточнил, что по зданию МВД, на открытой террасе которого находилось около 80 человек, с вертолета было произведено 15 выстрелов. После этого машина направилась в расположение Верховного суда, это здание также "было обстреляно, в него бросили не менее четырех гранат, привезенных из Колумбии и изготовленных в Израиле", отметил Вильегас.

Совершенные акции "являются частью путчистской эскалации атак против конституции" страны, заявил Вильегас. Он подчеркнул, что венесуэльские власти считают эти нападения "напрямую связанными с подрывными выступлениями экстремистов из правых кругов, которые осуществляются при поддержке иностранных правительств".

Вильегас указал, что венесуэльская оппозиция должна "решительно осудить" совершенные нападения на здания МВД и Верховного суда и "безоговорочно отмежеваться от насилия". По его словам, никакая атака не сможет остановить конституционный процесс, запущенный в Венесуэле президентом Николасом Мадуро и предусматривающий созыв Конституционной ассамблеи.

В своем видеообращении Перес заявил, что принадлежит к коалиции "военных, полицейских и гражданских лиц", "националистов и патриотов", не имеющей партийной принадлежности, и от ее имени потребовал отставки главы государства и членов правительства, а также проведения всеобщих выборов. В настоящее время власти ведут поиск Переса и других участников нападения.

#27Jun #URGENTE Grupo anti terrorismo del CICPC esta tras la búsqueda de Oscar Perez, quien secuestro el helicóptero. pic.twitter.com/IvRN5qx148 — Nelson Albornoz (@NelsonJAF) 27 июня 2017 г.