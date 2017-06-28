Вирус Petya зафиксирован в Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ, 28 июня. /ТАСС/. Случаи хакерских атак с помощью вируса Petya, который распространился уже на несколько стран, зафиксированы и в Финляндии. Об этом сообщило в среду финское Ведомство связи и коммуникаций.

"Центр кибербезопасности получил заявления о произошедших в Финляндии случаях заражения", - указали в ведомстве. Там не раскрывают, какие именно компании стали мишенью атаки. На сайте ведомства разместили специальную форму, через которую пострадавших просят сообщать о заражении компьютеров.

Как сообщил эксперт ведомства Антти Куритту в эфире телеканала Yle1, "для Финляндии последствия атак пока оказались небольшими", "число заражений, о которых на данный момент известно, невелико". По его словам, "отдельные случаи атак будут происходить еще в течение продолжительного времени, но специалисты не верят в возникновение масштабной эпидемии, как на Украине".

27 июня вирус-вымогатель, блокирующий доступ к данным и требующий деньги за разблокировку, атаковал десятки компаний и организаций в России и на Украине, а затем распространился по всему миру. Как выяснили специалисты компании Group-IB, специализирующейся на компьютерной безопасности и защите от киберугроз, причиной масштабной атаки на энергетические, телекоммуникационные и финансовые компании на Украине и в России стал вирус-шифровальщик Petya, который препятствует загрузке операционной системы, блокирует компьютеры и требует выкуп в размере $300 в биткоинах. В то же время в "Лаборатории Касперского" отмечали, что новое семейство шифровальщиков содержит некоторые признаки вируса Petya.

По предварительным оценкам Group-IB, вирус атаковал около 80 компаний, большинство из которых украинские. В России были атакованы "Роснефть", "Башнефть", Mars, Nivea и Mondelez International. Банк России также сообщил о кибератаках на российские кредитные организации, которые не привели к нарушениям в работе банков.