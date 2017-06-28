Вирус Petya зафиксирован в Финляндии

Руководство "ЭкзоМарс-2016" не верит в успешный запуск Маском корабля к Марсу в 2020 годуКосмос 28 июня, 12:11
Российские ученые при создании посадочного модуля учтут опыт посадки Schiaparelli на МарсКосмос 28 июня, 12:08
Ученые в конце июля потеряют связь с космическим аппаратом TGO миссии "ЭкзоМарс-2016"Космос 28 июня, 12:04
"Газпром" будет адаптировать модель работы в Турции под меняющуюся конъюнктуруЭкономика и бизнес 28 июня, 12:00
Минэкологии предлагает уйти от полигонов в пользу мусоросжигательных заводов в ПодмосковьеОбщество 28 июня, 11:59
Минпромторг РФ прогнозирует рост экспорта продукции транспортного машиностроения в 2017 г.Транспорт 28 июня, 11:55
В Совфеде обсуждают вопрос о блокировке нарушивших российский закон иностранных СМИПолитика 28 июня, 11:52
Глава интернет-ассоциации Украины исключил российский след вирусной атакиМеждународная панорама 28 июня, 11:42
Мария Захарова вошла в состав жюри конкурса "Туристический бренд России"Общество 28 июня, 11:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ХЕЛЬСИНКИ, 28 июня. /ТАСС/. Случаи хакерских атак с помощью вируса Petya, который распространился уже на несколько стран, зафиксированы и в Финляндии. Об этом сообщило в среду финское Ведомство связи и коммуникаций.
"Центр кибербезопасности получил заявления о произошедших в Финляндии случаях заражения", - указали в ведомстве. Там не раскрывают, какие именно компании стали мишенью атаки. На сайте ведомства разместили специальную форму, через которую пострадавших просят сообщать о заражении компьютеров.
Как сообщил эксперт ведомства Антти Куритту в эфире телеканала Yle1, "для Финляндии последствия атак пока оказались небольшими", "число заражений, о которых на данный момент известно, невелико". По его словам, "отдельные случаи атак будут происходить еще в течение продолжительного времени, но специалисты не верят в возникновение масштабной эпидемии, как на Украине".
27 июня вирус-вымогатель, блокирующий доступ к данным и требующий деньги за разблокировку, атаковал десятки компаний и организаций в России и на Украине, а затем распространился по всему миру. Как выяснили специалисты компании Group-IB, специализирующейся на компьютерной безопасности и защите от киберугроз, причиной масштабной атаки на энергетические, телекоммуникационные и финансовые компании на Украине и в России стал вирус-шифровальщик Petya, который препятствует загрузке операционной системы, блокирует компьютеры и требует выкуп в размере $300 в биткоинах. В то же время в "Лаборатории Касперского" отмечали, что новое семейство шифровальщиков содержит некоторые признаки вируса Petya.
По предварительным оценкам Group-IB, вирус атаковал около 80 компаний, большинство из которых украинские. В России были атакованы "Роснефть", "Башнефть", Mars, Nivea и Mondelez International. Банк России также сообщил о кибератаках на российские кредитные организации, которые не привели к нарушениям в работе банков.