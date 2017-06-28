В ООН поддерживают призыв Кремля к сотрудничеству в борьбе с хакерами из-за атаки Petya

ВЕНА, 28 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП) выясняет источник вируса-вымогателя Petya и разделяет призыв России к тесному международному взаимодействию в сфере борьбы с преступлениями в виртуальном пространстве. Об этом заявил в среду ТАСС руководитель отдела по борьбе с киберпреступностью УНП ООН и Глобальной программы по киберпреступности Нил Уолш.

"Мы выясняем источник новой вирусной атаки, пока трудно определить регион, откуда была произведена атака. Это мог быть один человек, группа киберпреступников, государство, - отметил Уолш. - Так, в случае с WannaCry некоторые данные указывали, что источник мог находиться в Северной Корее, но мы не можем заявить об этом с точной уверенностью. В этой связи мы призываем правительства, следственные органы, разведывательные службы усилить совместную работу над поисками доказательств для определения источника".

По его словам, "влияние атаки нового вируса очень широкое и Кремль сегодня заявил о необходимости тесного сотрудничества государств в борьбе с киберпреступностью". "Я полностью разделяю эту точку зрению, это доказывает актуальность тесной кооперации, развития доверительных отношений", - добавил он.

Как предположил главный эксперт ООН по киберпреступности, "создатели нового вируса планировали привлечь всеобщее внимание к своему детищу". "Теперь, когда все обратили внимание на него, мы можем общими усилиями с ним бороться. Мы работаем вместе с нашими полевыми миссиями, занимаемся расследованием, задействовали все наши ресурсы. Европол и "Лаборатория Касперского" уже предоставляют пользователям сети хорошие рекомендации в борьбе с кибератаками на сайте Nomoreransome.org", - рассказал собеседник агентства.

Нельзя платить выкуп

Уолш отметил, что попытка сбора выкупа привносит интригу в дело технически сложного вируса Petya. "Решение требовать выкуп довольно странное, поскольку создатели вируса не могут отследить выплату выкупа. Средства коммуникации жертв заблокированы, отключены адреса электронной почты для обратной связи. Все это - странный способ бизнес-модели", - сказал он.

"Нельзя платить им выкуп, потому что возможности связи с вымогателями NotPetya (название вируса, которое используют специалисты - прим. ТАСС) отсутствуют. Это пустая трата денег, поскольку создатели вируса не могут понять, кто из жертв им заплатил, ведь все системы парализованы, - сказал эксперт ООН. - Мы призываем не платить денег, ведь это дополнительно ко всему повышает шанс роста популярности такой криминальной бизнес-модели".

При этом Уолш подчеркнул, что решением проблемы может стать только повышение собственной кибербезопасности.

27 июня вирус-вымогатель, блокирующий доступ к данным и требующий деньги за разблокировку, атаковал десятки энергетических, телекоммуникационных и финансовых компаний и организаций в России и на Украине, а затем распространился по всему миру. Эксперты компании Group-IB, специализирующейся на компьютерной безопасности и защите от киберугроз, назвали причиной масштабной атаки на российские и украинские компании вирус-шифровальщик Petya, который препятствует загрузке операционной системы, блокирует компьютеры и требует выкуп в размере 300 долларов в биткоинах. При этом компания "Лаборатория Касперского" пришла к выводу, что мир столкнулся с новым вирусом-вымогателем и назвала его NotPetya.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что новая масштабная кибератака, поразившая многие страны, в очередной раз подтвердила актуальность продвигаемой Россией идеи о необходимости международного взаимодействия в сфере борьбы против преступлений в виртуальном пространстве.