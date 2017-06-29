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Власти Венесуэлы обнаружили вертолет, использовавшийся при нападении на Верховный суд

Международная панорама
29 июня, 1:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Угнанным вертолетом управлял офицер Оскар Перес

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Венесуэльские власти обнаружили полицейский вертолет, с борта которого во вторник было обстреляно здание Верховного суда в столице страны Каракасе. Об этом сообщил в среду в эфире телеканала Venezolana de Television (VTV) исполнительный вице-президент Тарек эль-Айссами.

"Вертолет был найден на севере штата Варгас в районе побережья, - сказал эль-Айссами. - Мы продолжаем поиск террориста". К решению этой задачи привлечены специальные подразделения силовых структур.

Во вторник вечером президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что здание Верховного суда было обстреляно с борта вертолета. Сведений о пострадавших при воздушной атаке не поступало.

Угнанным вертолетом управлял офицер Оскар Перес, имеющий специальную военную подготовку и опыт службы в элитных силовых подразделениях.

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