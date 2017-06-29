Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 59.09
€ 67.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

WP: новая стратегия Трампа борьбы с ИГ похожа на план Обамы

Международная панорама
29 июня, 17:45 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 29, июня. /ТАСС

По данным источников в Пентагоне, основой новой стратегии является освобождение захваченных боевиками территорий и нанесение им сокрушительного поражения

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Новая стратегия борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке, работа над которой завершается в Пентагоне, очень похожа на аналогичный план бывшего американского лидера Барака Обамы. Об этом говорится в статье, опубликованной в четверг на первой полосе газеты The Washington Post.

По данным источников издания в оборонном ведомстве, главной составляющей новой стратегии является освобождение захваченных боевиками территорий и нанесение им сокрушительного поражения. При этом ВС США не будут вмешиваться в гражданскую войну в Сирии.

Смотрите также

Пенс: администрация Трампа намерена увеличить военный бюджет и уничтожить ИГ

Трамп: террористы поклоняются не Богу, а смерти

Трамп: группировка ИГ должна потерпеть унизительное поражение

Американское министерство обороны не собирается вести военные действия с сирийским президентом Башаром Асадом или воюющими на территории арабской республики иранцами, отмечает издание. В этом состоит разногласие Пентагона и помощников президента Дональда Трампа в Белом доме, которые выражают обеспокоенность по поводу расширения влияния Ирана в Сирии.

Республиканец во время президентской гонки критиковал стратегию Обамы по борьбе с ИГ, называя ее слабой. В конце января после своей инаугурации Трамп распорядился, чтобы администрация США немедленно начала разработку "нового плана", направленного на то, чтобы разгромить ИГ. "Предварительный проект" этого плана министр обороны США Джеймс Мэттис, в соответствии с решением Трампа, должен был представить "в течение 30 дней". Согласно указаниям Трампа, новый план должен содержать "всеобъемлющую стратегию" и рекомендации по изменению правил ведения ВС США боевых действий против ИГ с прицелом на ослабление таких норм, если они являются более жесткими, чем "требования международного права".

В соответствии с американским законодательством, финансирование новой стратегии должен утвердить Конгресс США. По данным газеты, план борьбы с ИГ будет предоставлен законодателям в ближайшее время. Однако, заключает издание, неизвестно, будет ли документ опубликован.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Обама, Барак Трамп, Дональд
Темы
Борьба с "Исламским государством"
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали Языческую Купалу — день летнего солнцестояния
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев
2
Песков не намерен реагировать на слова зарубежных лидеров о Крыме и других регионах РФ
3
Украину оштрафовали за недопуск Юлии Самойловой на "Евровидение"
4
Илон Маск начал строительство тоннеля под Лос-Анджелесом
5
Руководство "Евровидения" рекомендовало оштрафовать Украину
6
СМИ: ученые создали сотовый телефон, работающий без батареи
7
Подруга экс-солиста "Иванушек International" назвала причиной его смерти остановку сердца
Темы дня
Загрузка...
Реклама