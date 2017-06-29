WP: новая стратегия Трампа борьбы с ИГ похожа на план Обамы

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Новая стратегия борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке, работа над которой завершается в Пентагоне, очень похожа на аналогичный план бывшего американского лидера Барака Обамы. Об этом говорится в статье, опубликованной в четверг на первой полосе газеты The Washington Post.

По данным источников издания в оборонном ведомстве, главной составляющей новой стратегии является освобождение захваченных боевиками территорий и нанесение им сокрушительного поражения. При этом ВС США не будут вмешиваться в гражданскую войну в Сирии.

Американское министерство обороны не собирается вести военные действия с сирийским президентом Башаром Асадом или воюющими на территории арабской республики иранцами, отмечает издание. В этом состоит разногласие Пентагона и помощников президента Дональда Трампа в Белом доме, которые выражают обеспокоенность по поводу расширения влияния Ирана в Сирии.

Республиканец во время президентской гонки критиковал стратегию Обамы по борьбе с ИГ, называя ее слабой. В конце января после своей инаугурации Трамп распорядился, чтобы администрация США немедленно начала разработку "нового плана", направленного на то, чтобы разгромить ИГ. "Предварительный проект" этого плана министр обороны США Джеймс Мэттис, в соответствии с решением Трампа, должен был представить "в течение 30 дней". Согласно указаниям Трампа, новый план должен содержать "всеобъемлющую стратегию" и рекомендации по изменению правил ведения ВС США боевых действий против ИГ с прицелом на ослабление таких норм, если они являются более жесткими, чем "требования международного права".

В соответствии с американским законодательством, финансирование новой стратегии должен утвердить Конгресс США. По данным газеты, план борьбы с ИГ будет предоставлен законодателям в ближайшее время. Однако, заключает издание, неизвестно, будет ли документ опубликован.