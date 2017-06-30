Deutsche Bank вновь отказался предоставить данные о финансовых транзакциях Трампа

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Deutsche Bank вновь ответил отказом на просьбу конгрессменов-демократов, желающих установить возможную связь России с кредитами, выданными президенту США Дональду Трампу, предоставить данные о счетах главы государства. Как и в случае первого запроса конгрессменов, являющихся членами комитета Палаты представителей Конгресса США по финансовым услугам, банк сослался на законы о защите персональной информации, сообщает в четверг агентство Reuters.
"При всем уважении, мы не согласны с предположением, что Deutsche Bank может свободно предоставить конфиденциальную финансовую информацию по требованию отдельных членов Конгресса", - говорится в письменном ответе адвокатов банка, имеющемся в распоряжении агентства.
Ранее в июне Deutsche Bank уже отвечал отказом на подобную просьбу конгрессменов. Как сообщало агентство Reuters, в направленном банку запросе демократы просили прояснить, действительно ли российское правительство поддерживало своими гарантиями выдачу банком кредитов для операций Трампа с недвижимостью. Демократов также интересовали данные о выводе из России порядка 10 млрд долларов в 2011-2015 гг., за что банк в январе этого года был оштрафован властями Нью-Йорка на $425 млн.