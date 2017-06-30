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Трамп обсудил с президентом Южной Кореи ситуацию вокруг КНДР и торговое соглашение

Международная панорама
30 июня, 5:33 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 30, июня. /ТАСС

Лидер Республики Корея Мун Чжэ Ин находится в Вашингтоне с официальным визитом

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ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обсудил в четверг с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином ситуацию вокруг КНДР, а также новое торговое соглашение между Сеулом и Вашингтоном. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

"Только что завершил конструктивную встречу с президентом Южной Кореи. Много чего обсудили, в том числе Северную Корею и новое торговое соглашение", - отметил глава государства.

Мун Чжэ Ин находится в Вашингтоне с официальным визитом. 30 июня вместе с супругой встретила в Белом доме чета Трампов и устроила в честь южнокорейского лидера ужин в резиденции президента США. В пятницу у лидеров государств также запланированы встречи, после которых они выступят с совместным заявлением.

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Персоны
Трамп, Дональд
Страны
КНДР Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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