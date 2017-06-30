Трамп обсудил с президентом Южной Кореи ситуацию вокруг КНДР и торговое соглашение

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обсудил в четверг с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином ситуацию вокруг КНДР, а также новое торговое соглашение между Сеулом и Вашингтоном. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

Just finished a very good meeting with the President of South Korea. Many subjects discussed including North Korea and new trade deal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 June 2017

"Только что завершил конструктивную встречу с президентом Южной Кореи. Много чего обсудили, в том числе Северную Корею и новое торговое соглашение", - отметил глава государства.

Мун Чжэ Ин находится в Вашингтоне с официальным визитом. 30 июня вместе с супругой встретила в Белом доме чета Трампов и устроила в честь южнокорейского лидера ужин в резиденции президента США. В пятницу у лидеров государств также запланированы встречи, после которых они выступят с совместным заявлением.