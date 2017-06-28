Орел и голубь: почему встреча президентов США и Южной Кореи будет непростой

В четверг новоизбранный президент Республики Корея (РК) Мун Чжэ Ин впервые встретится с Дональдом Трампом. Как в Вашингтоне, так и в Сеуле отношения двух стран называют "союзническими". Однако новый президент РК, в отличие от своей предшественницы Пак Кын Хе и американской администрации, выступает за более гибкий подход к Пхеньяну и роли США в разрешении межкорейского конфликта. О том, в чем именно заключаются разногласия между двумя администрациями и как они могут повлиять на переговоры Мун Чжэ Ина и Трампа, — в материале ТАСС.

Смещение влево

На протяжении последних десяти лет у власти в Южной Корее находились президенты-консерваторы: Ли Мен Бак и подвергнутая импичменту Пак Кын Хе. Оба представляли неоднократно менявшую название Корейскую партию свободы, известную своим жестким подходом к Пхеньяну и курсом на цементирование союзнических отношений с Вашингтоном.

На президентских выборах 2012 года демократ Мун Чжэ Ин, выступавший за развитие отношений с КНДР и борьбу с коррупцией в крупнейших корпорациях, проиграл Пак Кын Хе. Но в марте 2017 года Пак Кын Хе лишилась своего поста в результате процедуры импичмента, а Корейская партия свободы на фоне этого скандала потеряла свое влияние и популярность. В мае на внеочередных президентских выборах победу одержал Мун Чжэ Ин.

За эти пять лет его взгляды на внутреннюю и внешнюю политику почти не изменились.

Больше Кореи, меньше США

Как заявил Мун Чжэ Ин в своем интервью американской газете The Washington Post, Южная Корея должна стать более активной в налаживании отношений с КНДР.

"В те периоды, когда Южная Корея играла более активную роль, межкорейские отношения были более мирными, и между США и КНДР было меньше напряжения", — сказал президент, добавив, что Сеулу стоит строить отношения с Пхеньяном "в тесной координации" с США.

Южнокорейские политологи сравнивают этот подход нового президента с политикой "солнечного тепла" экс-президента Ким Дэ Чжуна, инициированной в 1998 году. Именно при нем состоялась первая историческая встреча глав двух корейских государств, а также было положено начало совместным экономическим проектам.

Для Вашингтона же ведущая роль в урегулировании корейского кризиса — дело престижа.

Не только кнут

За пару недель до ожидаемой встречи двух президентов один из советников Мун Чжэ Ина заявил, что США и Южной Корее стоит рассмотреть вариант сокращения количества совместных военных учений в обмен на приостановку ядерных и ракетных испытаний в КНДР. Сеул поспешил дистанцироваться от этой идеи, но в определенной мере она отражает новый подход президента РК к Пхеньяну.

Этот подход заключается в том, что Сеул готов идти на уступки КНДР. Еще во время своей избирательной кампании Мун Чжэ Ин заявлял, что готов возобновить работу промышленного комплекса Кэсон в КНДР, закрытого при администрации Пак Кын Хе, а также отправиться с официальным визитом в Пхеньян.

Позиция администрации Трампа заключается в том, что для возобновления переговоров Пхеньян должен полностью отказаться от ядерного оружия. Администрация Мун Чжэ Ина хочет сначала договориться о заморозке ядерной программы в обмен на уступки и сближение двух корейских государств, и только затем добиваться окончательного отказа Пхеньяна от ядерного оружия.

В оборонительных целях

Еще один камень преткновения — размещение на территории РК элементов американской системы ПРО THAAD, предназначенной для перехвата головных частей баллистических ракет. Как утверждает Белый дом, система призвана обеспечить защиту войск США и их союзников, а также городов и важных объектов от баллистических угроз со стороны КНДР.

Президент РК не выступает против размещения системы как таковой, но в мае он пообещал учесть позицию Пекина в этом вопросе (Китай, как и Россия, выступает категорически против развертывания американских комплексов ПРО у своих границ). А в июне Южная Корея приостановила размещение систем до окончания проведения полноценной экологической экспертизы.

"Мы не имеем в виду, что необходимо отправить обратно уже доставленные в страну две пусковые установки. Однако с ввозом остального оборудования пока придется подождать", — заявил представитель администрации президента РК, добавив, что размещение THAAD — не первоочередная задача.

Разногласия и симпатии

Казалось бы, такие действия и заявления Сеула вряд ли способствуют укреплению отношений с Вашингтоном. Но масла в огонь подлил и президент Трамп.

Во-первых, он заявил о намерении выставить Республике Корея счет в размере $1 млрд за размещение THAAD на ее территории. Сеул, конечно же, этого делать не собирается.

Во-вторых, президент США назвал условия Соглашения о свободной торговле с РК "ужасными" с точки зрения их выгодности Соединенным Штатам. Трамп считает, что это соглашение привело к потере 100 тыс. рабочих мест в США.

Корейские эксперты полагают, что ключевую роль в преодолении разногласий может сыграть установление хороших личных отношений между Мун Чжэ Ином и Трампом после того, как они познакомятся.

Трамп — человек, для которого важны личные отношения. Если Трамп придет к выводу о том, что Мун Чжэ Ин — важный и хороший человек, это сильно поможет отношениям между США и Южной Кореей в будущем Юн Док Мин бывший ректор Дипломатической академии РК

Александр Мосесов