Генассамблея ООН утвердила бюджет миротворческих операций ООН, сократив его на $570 млн

ООН, 30 июня. /ТАСС/. Генеральная Ассамблея (ГА) ООН утвердила в пятницу бюджет операций по поддержанию мира на новый финансовый год, который начнется 1 июля. В соответствии с принятыми ГА резолюциями, на осуществление 14 миротворческих миссий всемирной организации до 30 июля 2018 года будет потрачено $6,8 млрд.

Еще 500 млн уйдут на финансирование ооновского присутствия в Дарфуре и Гаити, однако эти средства потребуют дополнительного утверждения позднее в этом году, сообщает агентство Франс Пресс. Таким образом, общий бюджет операций по поддержанию мира ООН составит $7,3 млрд - на $570 млн меньше, чем в текущем финансовом году, истекающем в полночь.

Резолюции, касающиеся финансирования 13 миротворческих миссий, в том числе на Голанских высотах, в Мали, Центральноафриканской Республике и Южном Судане, были приняты консенсусом. Исключением стал документ, касающийся содержания Временных сил ООН в Ливане. Он был принят большинством голосов. Против этого решения выступили Канада, Израиль и США.

Бюджет миротворческих операций на текущий финансовый год (1 июня 2016 г. - 30 июня 2017 г.) составляет $7,87 млрд. 28% этой суммы предоставили Соединенные Штаты, являющиеся основным донором ООН. США также покрывают свыше 22% регулярного бюджета всемирной организации, который составляет примерно $5,4 млрд. Постпред США при ООН Никки Хейли в четверг выступила с заявлением, в котором фактически представила сокращение миротворческого бюджета в качестве заслуги новой американской администрации.

23 мая администрация президента США Дональда Трампа опубликовала новый проект федерального бюджета страны на 2018 год, который предполагает урезание финансирования миротворческих миссий ООН на $1 млрд, а также сокращение взносов в бюджет международных организаций в общей сложности на 44%. В ООН опасаются, что в случае резкого сокращения финансирования всемирная организация не сможет выполнять главные задачи в области миротворчества, гуманитарной помощи и защиты прав человека.

Как заявил в пятницу журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, в руководстве организации принимают решение Генассамблеи и обеспечат эффективное расходование средств. "Смета ощутимо меньше, чем в прошлом году, но мы всеми силами попытаемся обеспечить, чтобы задачи, возложенные на нас Советом Безопасности, выполнялись", - сказал он. Дюжаррик отметил важность миротворческой деятельности ООН, назвав ее самым эффективным инструментом предотвращения и урегулирования конфликтов.