CNN: еще один экс-советник Трампа выступит в Конгрессе США в рамках расследования по РФ

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. /ТАСС/. Бывший сотрудник предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Майкл Капуто согласился выступить в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса в связи с расследованием утверждений о предполагаемом вмешательстве РФ в американские выборы. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNN.

По его данным, Капуто намерен встретиться с законодателями через две недели. Кроме того, он уже направил членам спецкомитета ряд запрошенных ими документов, касающихся его деятельности.

"Мы согласились добровольно, не дожидаясь повестки, выступить перед комитетом во время закрытых слушаний в пятницу, 14 июля", - приводит телеканал заявление Денниса Вакко, адвоката экс-помощника Трампа.

Капуто занимал пост советника по коммуникациям в предвыборном штабе Трампа. Как отмечает CNN, он одно время жил в России, где работал на представительство американского Агентства по международному развитию (USAID), которое занимается оказанием помощи за рубежом. По сведениям телеканала, Капуто также работал в качестве консультанта российского холдинга "Газпром-Медиа".

Экс-советник Трампа ранее отрицал, что мог иметь какие- либо неправомерные контакты с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании в США, называя такие подозрения "охотой на ведьм".

Разбирательство по поводу якобы имевших место попыток вмешательства в ход избирательной кампании 2016 года в США и утверждений о связях Трампа с Россией ведут американские компетентные органы, а также специальные комитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. Трамп и его ключевые помощники неоднократно указывали на безосновательность подозрений в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз отвергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.