CNN: экс-помощник Обамы согласилась выступить на слушаниях в Конгрессе по РФ

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Бывший помощник по национальной безопасности 44-го президента США Барака Обамы Сюзан Райс согласилась выступить в спецкомитете по разведке Палаты представителей американского Конгресса в связи с расследованием утверждений о вмешательстве РФ в выборы в стране. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN.

По сведениям его источников, законодатели планируют побеседовать с Райс в следующем месяце. Слушания пройдут в закрытом режиме.

В начале мая Райс официально отказалась встретиться с членами юридического комитета Сената Конгресса США для обсуждения данного дела. Она тогда сослалась на то, что бывшие помощники президентов чрезвычайно редко участвуют в подобных слушаниях.

Оба указанных комитета ведут масштабное расследование, касающееся попыток вмешательства извне в ход прошлогодней американской избирательной кампании. Данное разбирательство включает и проверку обоснованности обвинений в адрес предыдущей администрации в противоправном разглашении информации об американских гражданах, которых нецеленаправленно прослушивало ФБР. Республиканцы в Конгрессе обвиняют Райс в том, что она, будучи помощником Обамы, потребовала раскрыть имена сотрудников переходного штаба нынешнего главы государства Дональда Трампа.

Обвинения в разглашении данных

22 марта занимавший в то время пост председателя комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Дэвин Нуньес заявил журналистам, что ФБР, по имеющейся у него информации, прослушивало телефоны сотрудников предвыборного штаба Трампа. Делалось это, по его словам, не целенаправленно, а в соответствии с законом о прослушиваниях в интересах внешней разведки. Данные о переговорах сотрудников Трампа были собраны в связи с другим расследованием, не относящимся к президенту, заверил Нуньес.

Имена американских граждан, информация о которых была случайно собрана в результате прослушки, санкционированной в отношении другого лица, предавать огласке в США запрещено. Однако имена лиц из окружения Трампа, переговоры которых нецеленаправленно прослушивались, стали широко известны среди представителей разведсообщества и некоторых членов администрации США. Это привело к ряду утечек в СМИ.

Ранее американские законодатели объявили о начале расследования дела о совершенных во время президентской кампании кибератаках против политических организаций в США, ответственность за которые Вашингтон пытается приписать Москве. Эти обвинения стали одним из основных предлогов для введения в декабре прошлого года санкций, коснувшихся некоторых российских компаний, ФСБ и Главного управления Генштаба ВС РФ. Кроме того, власти США выслали 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих РФ дипломатических дач в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

В Москве неоднократно отвергали причастность к кибератакам. Комментируя указанные санкции, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что они являются проявлением агрессии.