Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 59.09
€ 67.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

CNN: экс-помощник Обамы согласилась выступить на слушаниях в Конгрессе по РФ

Международная панорама
30 июня, 2:12 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 30, июня. /ТАСС

По данным источников телеканала, законодатели планируют побеседовать с Сюзан Райс в июле

Поделиться
Материал из 1 страницы
Экс-помощник Барака Обамы Сюзан Райс

Экс-помощник Барака Обамы Сюзан Райс

© AP Photo/Carolyn Kaster

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Бывший помощник по национальной безопасности 44-го президента США Барака Обамы Сюзан Райс согласилась выступить в спецкомитете по разведке Палаты представителей американского Конгресса в связи с расследованием утверждений о вмешательстве РФ в выборы в стране. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN.

По сведениям его источников, законодатели планируют побеседовать с Райс в следующем месяце. Слушания пройдут в закрытом режиме.

В начале мая Райс официально отказалась встретиться с членами юридического комитета Сената Конгресса США для обсуждения данного дела. Она тогда сослалась на то, что бывшие помощники президентов чрезвычайно редко участвуют в подобных слушаниях.

Оба указанных комитета ведут масштабное расследование, касающееся попыток вмешательства извне в ход прошлогодней американской избирательной кампании. Данное разбирательство включает и проверку обоснованности обвинений в адрес предыдущей администрации в противоправном разглашении информации об американских гражданах, которых нецеленаправленно прослушивало ФБР. Республиканцы в Конгрессе обвиняют Райс в том, что она, будучи помощником Обамы, потребовала раскрыть имена сотрудников переходного штаба нынешнего главы государства Дональда Трампа.

Обвинения в разглашении данных

22 марта занимавший в то время пост председателя комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Дэвин Нуньес заявил журналистам, что ФБР, по имеющейся у него информации, прослушивало телефоны сотрудников предвыборного штаба Трампа. Делалось это, по его словам, не целенаправленно, а в соответствии с законом о прослушиваниях в интересах внешней разведки. Данные о переговорах сотрудников Трампа были собраны в связи с другим расследованием, не относящимся к президенту, заверил Нуньес.

Имена американских граждан, информация о которых была случайно собрана в результате прослушки, санкционированной в отношении другого лица, предавать огласке в США запрещено. Однако имена лиц из окружения Трампа, переговоры которых нецеленаправленно прослушивались, стали широко известны среди представителей разведсообщества и некоторых членов администрации США. Это привело к ряду утечек в СМИ.

Ранее американские законодатели объявили о начале расследования дела о совершенных во время президентской кампании кибератаках против политических организаций в США, ответственность за которые Вашингтон пытается приписать Москве. Эти обвинения стали одним из основных предлогов для введения в декабре прошлого года санкций, коснувшихся некоторых российских компаний, ФСБ и Главного управления Генштаба ВС РФ. Кроме того, власти США выслали 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих РФ дипломатических дач в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

В Москве неоднократно отвергали причастность к кибератакам. Комментируя указанные санкции, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что они являются проявлением агрессии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
"Вас не выселять, а расстреливать надо": депортация крымских болгар
Фото
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Белом доме подтвердили встречу Трампа и Путина на полях саммита G20
2
Источники: законопроект по санкциям в отношении РФ решили вернуть в Сенат США на доработку
3
Присяжные признали вину всех подсудимых в убийстве Немцова
4
Умер экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев
5
Боевики взяли в плен членов миссии ООН в Ливии
6
Следствие рассматривает две версии обрушения здания университета в Донецке
7
Parisien: полиция Франции задержала мужчину, пытавшегося въехать в толпу прихожан мечети
Темы дня
Загрузка...
Реклама