CNN: Трамп не воспринимает серьезно утверждения о приписываемых России кибератаках

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп не испытывает видимой озабоченности из-за утверждений о приписываемых России хакерских атаках с целью влияния на выборы в США. Об этом сообщил в среду телеканал CNN.

По сведениям его источников в администрации, некоторые из советников и помощников Трампа пытаются убедить его в серьезности данного вопроса, однако хозяин Белого дома по большей части игнорирует их обеспокоенность. Американский лидер также не проводит совещаний, посвященных этой теме, и в целом не уделяет ей особого внимания.

Один из источников отметил, что "не видел свидетельств того", что Трамп организовывал бы какие-то встречи, касающиеся утверждений о "вмешательстве России в выборы" в США.

Ранее директор Агентства национальной безопасности (АНБ), глава Киберкомандования ВС адмирал Майкл Роджерс выражал свои опасения на этот счет на закрытых слушаниях в Конгрессе США. Он также отмечал, что считает возможным вмешательство в выборы в США со стороны Китая, КНДР и Ирана.

Разбирательство по поводу якобы имевших место попыток вмешательства извне в ход избирательной кампании 2016 года и утверждений о связях Трампа с РФ ведут американские компетентные органы, а также специальные комитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. Трамп и его ключевые помощники неоднократно указывали на безосновательность подозрений в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также множество раз отвергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.