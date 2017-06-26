Трамп допустил возможность вмешательства РФ и других стран в выборы президента США

ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Белый дом заявил в понедельник об отсутствии признаков сговора между Россией и предвыборным штабом Дональда Трампа на прошлогодних выборах. Такую позицию высказал пресс-секретарь главы государства Шон Спайсер на брифинге для журналистов.

По его словам, новые данные о том, что администрация экс-президента Барака Обамы знала о роли России перед выборами, "подтверждают, что никакого сговора не было". Что касается мнения Трампа о роли России, то Спайсер сказал: "Наш президент продолжает придерживаться позиции, которую он занимал в январе". Иными словами, глава государства считает, что вмешиваться могли "как Россия, так и какая-нибудь другая страна", пояснил пресс-секретарь.

ФБР США ведет расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российского правительства повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов. Параллельно разбирательства на эту тему проводят спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. В середине мая американский минюст объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным прокурором для расследования предполагаемого вмешательства РФ в выборы. Это решение поддержали многие республиканцы и демократы в Конгрессе США.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.