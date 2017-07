В Лондоне десятки тысяч человек вышли на улицу с требованием отставки правительства Мэй

ЛОНДОН, 1 июля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Несколько десятков тысяч человек в субботу прошли маршем по центральным улицам Лондона, требуя отставки правительства консерваторов во главе с премьер-министром Терезой Мэй. Акция протеста получила название Not one day more, что с английского переводится как "Ни днем больше", а ее организатором выступила инициативная группа The People's Assembly Against Austerity ("Народное собрание против жесткой экономии").

Митингующие изначально собрались в районе головного офиса вещательной корпорации Би-би-си Broadcasting House. Шествие они начали по Риджент-стрит, после миновали Трафальгарскую площадь и прошли по Уайтхоллу, улице, на которой расположены главные правительственные учреждения Великобритании. Участники акции ненадолго задержались близ резиденции британского премьера на Даунинг-стрит, скандировав при этом имя лидера Лейбористской партии Джереми Корбина в ритме песни Seven Nation Army американской рок-группы The White Stripes.

"Мы выступаем против правительства, приверженного мерам жесткой экономии, сокращениям и приватизации. Мы выступаем за достойное медицинское обслуживание, систему образования, жилищное хозяйство, рабочие места и материального благосостояния для всех", - отмечалось в заявлении организатора митинга.

Когда шествие позднее достигло Парламентской площади, его участники почтили минутой молчания память погибших в пожаре жителей жилого дома Grenfell Tower на западе Лондона. Жертвами этой трагедии стали по меньшей мере 80 человек, при этом власти до сих пор не завершили процесс идентификации погибших. Теневой министр финансов Лейбористской партии Джон Макдоннелл пообещал помочь всем погорельцам и расселить их в том же районе города, где они и проживали. "Grenfell Tower символизирует все то плохое, что происходит в нашей стране с момента навязывания нам мер жесткой экономии", - сказал он.

Согласно опросу общественного мнения компании YouGov, проведенного в июне по заказу газеты Times, Корбин впервые опередил по популярности Мэй. В кресле премьера его видят 35% опрошенных, в то время как Мэй поддерживают 34% респондентов. Еще 30% не определились по этому вопросу. В связи с непопулярной политикой консерваторов поддержка населением ее лидера и возглавляемого ею правительства меньшинства продолжает падать, в то время как лейбористы, пользуясь этим, уверенно набирают очки, обещая британцам увеличение финансирования социальной сферы.